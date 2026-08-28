Πράσινο φως έλαβε χτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Φαίνεται πως προχωρά ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα καθώς έλαβε χτες το «πρόσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περίπου 1,75 δισ. ευρώ θα διατεθούν για παρεμβάσεις σε 62.000 κατοικίες και για την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού με τουλάχιστον 200.000 αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες. Από τις συσκευές αυτές, τουλάχιστον 130.000 θα είναι αντλίες θερμότητας.

Πέρα από τα προγράμμματα Εξοικονομώ που θα περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις κατοικιών, ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει και αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού με αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, μαζί με τις αναγκαίες εργασίες εγκατάστασης.

Ενεργειακή αναβάθμιση