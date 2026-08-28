Φαίνεται πως προχωρά ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα καθώς έλαβε χτες το «πρόσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Περίπου 1,75 δισ. ευρώ θα διατεθούν για παρεμβάσεις σε 62.000 κατοικίες και για την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού με τουλάχιστον 200.000 αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες. Από τις συσκευές αυτές, τουλάχιστον 130.000 θα είναι αντλίες θερμότητας.
Πέρα από τα προγράμμματα Εξοικονομώ που θα περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις κατοικιών, ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει και αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού με αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, μαζί με τις αναγκαίες εργασίες εγκατάστασης.
Ενεργειακή αναβάθμιση
- Τα ευάλωτα νοικοκυριά μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για ενεργειακές ανακαινίσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του σχετικού κόστους.
- Αναβαθμίσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατοικιών (1.748 εκατομμύρια ευρώ), που υποστηρίζουν την ενεργειακή ανακαίνιση 62.000 κατοικιών και την εγκατάσταση τουλάχιστον 200.000 ενεργειακά αποδοτικών συσκευών (αντλίες θερμότητας και ηλιακή θέρμανση) που αντικαθιστούν τον παλιό εξοπλισμό που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, θα υποστηριχθούν για την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, μειώνοντας τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αυτοπαραγωγής και αυξάνοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία.
- Αναβαθμίσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ευάλωτων πολύ μικρών επιχειρήσεων (396 εκατομμύρια ευρώ), με υποστήριξη της ενεργειακής ανακαίνισης ή/και της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικών συσκευών. Η επένδυση θα υποστηρίξει περίπου 9.350 πολύ μικρές επιχειρήσεις, με έμφαση σε τομείς που αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος.
- Ίδρυση 13 κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα (17,8 εκατομμύρια ευρώ), που παρέχουν δωρεάν καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις.