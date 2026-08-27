Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά να διευκρινιστεί αν οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι προτίθενται να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα προκαταβολών έως 75% πριν από τις 16 Οκτωβρίου και με ποιο χρονοδιάγραμμα.

Την ώρα που η Ιταλία έχει ήδη ξεκινήσει από τον Ιούλιο την καταβολή προκαταβολών της ΚΑΠ στους αγρότες, στην Ελλάδα η διαδικασία για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 ξεκίνησε μόλις στις 4 Αυγούστου, προκαλώντας νέα ερωτήματα για τον χρόνο καταβολής των ενισχύσεων. Με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου ζητά απαντήσεις γιατί η Ελλάδα δεν έχει ακόμη παρουσιάσει σαφές σχέδιο για να αξιοποιήσει τη νέα ευρωπαϊκή δυνατότητα πρόωρης καταβολής των προκαταβολών της ΚΑΠ.

Από τις 22 Ιουλίου βρίσκεται σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2026/1768, ο οποίος επιτρέπει ειδικά για το 2026 στα κράτη μέλη να καταβάλουν προκαταβολές άμεσων ενισχύσεων έως 75%, ακόμη και πριν από τις 16 Οκτωβρίου. Η αλλαγή έγινε ακριβώς για να φτάσει νωρίτερα πολύτιμη ρευστότητα στους αγρότες, που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής και υψηλές τιμές λιπασμάτων. Και αποδεικνύεται ότι η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Η Ιταλία την αξιοποίησε ήδη. Από τις 26 Ιουλίου, μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού, ο ιταλικός οργανισμός πληρωμών AGEA προχώρησε σε πληρωμές προκαταβολών της ΚΑΠ ύψους 577,8 εκατ. ευρώ προς τους Ιταλούς αγρότες, περίπου τρεις μήνες νωρίτερα από το παραδοσιακό ορόσημο της 16ης Οκτωβρίου. Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε παράλληλα την πρόωρη κινητοποίηση συνολικά 1,67 δισ. ευρώ πόρων της ΚΑΠ, με στόχο τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στο αυξημένο κόστος. Και στην Ελλάδα; Η νέα πλατφόρμα myAGRO για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 τέθηκε σε λειτουργία μόλις στις 4 Αυγούστου.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά να διευκρινιστεί αν οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι προτίθενται να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα προκαταβολών έως 75% πριν από τις 16 Οκτωβρίου και με ποιο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, θέτει το κρίσιμο ζήτημα εάν η καθυστερημένη έναρξη της ΕΑΕ 2026 και ο περιορισμένος χρόνος για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων κινδυνεύουν τελικά να στερήσουν από τους Έλληνες παραγωγούς το πλεονέκτημα που τους προσφέρει η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση.

Σε δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Η σύγκριση μιλά από μόνη της. Η Ευρώπη άνοιξε τον δρόμο για νωρίτερες προκαταβολές, και η Ιταλία, στις 26 Ιουλίου, είχε ήδη προχωρήσει σε πληρωμές 577,8 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, στις 4 Αυγούστου, μόλις άνοιγε η πλατφόρμα για την ΕΑΕ 2026. Οι Έλληνες αγρότες δεν μπορεί να πληρώνουν την καθυστέρηση του κράτους. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά: θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα που δίνει η Ευρώπη για προκαταβολές έως 75% πριν από τις 16 Οκτωβρίου ή θα αφήσει για ακόμη μια φορά τους παραγωγούς να περιμένουν;»

Η ερώτηση του Σάκη Αρναούτογλου

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2026/1768, που τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουλίου 2026, παρέχει ειδικά για το έτος αιτήσεων 2026 τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να καταβάλλουν προκαταβολές άμεσων ενισχύσεων έως 75%, ακόμη και πριν από τις 16 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι η έγκαιρη ενίσχυση της ρευστότητας των γεωργών που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 μέσω του myAGRO ξεκίνησε μόλις στις 4 Αυγούστου. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για αιτήσεις έως 15 Σεπτεμβρίου η προκαταβολή δύναται να καταβληθεί έως 31 Οκτωβρίου, ενώ για αιτήσεις από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου. Η καθυστερημένη έναρξη και ο περιορισμένος χρόνος για την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων δημιουργούν ερωτήματα για το κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα πρόωρων πληρωμών που θέσπισε η Ένωση.

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