O Tim Curry πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Πέθανε ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός Tim Curry.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η αστυνομία προχώρησε σε έρευνα για τον θάνατο ενός άνδρα περίπου 80 ετών σε μια διεύθυνση στο Βόρειο Χόλιγουντ στις 11:20 μ.μ. το βράδυ της Τρίτης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε επίσης ότι το προσωπικό έκτακτης ανάγκης παρευρέθηκε στην ίδια διεύθυνση την Τρίτη το βράδυ στις 10:42 μ.μ. για έναν ενήλικο άνδρα, του οποίου οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο. Η άμεση αιτία θανάτου δεν ήταν σαφής.

Ο Tim Curry γεννήθηκε στη Βρετανία στις 19 Απριλίου του 1946 και έγινε γνωστός για την παρουσία του σε πολλές κωμωδίες, αν και σε αρκετές έπαιζε τον ρόλο του κακού.

Η πιο διάσημη ερμηνεία του ήταν αυτή του «Dr. Frank-N-Furter» στο The Rocky Horror Picture Sho του 1975. Επανέλαβε τον ρόλο του και στη θεατρική σκηνή.

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Ο Βρετανός ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα του στη σκηνή του West End, με την αυθεντική λονδρέζικη παραγωγή του Hair το 1968 μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο του Birmingham.

Αλλά σύμφωνα με τον ίδιο πήρε το ρόλο με ένα μικρό ψέμα. «όταν με ρώτησαν αν έχω επαγγελματική εμπειρία και άδεια ασκήσεων επαγγέλματος, είπα ψέματα» είχε αποκαλύψει πολλά χρόνια αργότερα ο ίδιος. Ώσπου να ανακαλύψουν οι παραγωγοί την αλήθεια, ήταν αρκετά εντυπωσιασμένοι με το ταλέντο του και ανέλαβαν να συμβάλλουν οικονομικά για να πληρώσει την κάρτα μέλους του για την ένωση των ηθοποιών. Επέστρεψε στη σκηνή με σπουδαίες ερμηνείες σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη.

Το 2004, πρωταγωνίστησε στον ρόλο του Βασιλιά Αρθούρου στο Broadway. Έλαβε τρεις υποψηφιότητες για βραβεία Tony και δύο για βραβείο Laurence Olivier.

Τηλεόραση και σινεμά

Η κινηματογραφική του καριέρα περιλαμβάνει ερμηνείες του ως Rooster Hannigan στην Annie, του 1982, ως Wadsworth ο μπάτλερ, στην κλασική cult παραγωγή του 1985, Clue.

Ο Curry είχε τεράστια παρουσία και στην τηλεόραση. Υποδύθηκε τον Pennywise the Clown, στο έπος του Stephen King «It» ενώ είχε δανείσει τη φωνή, και κέρδισε βραβείο Daytime Emmy το 1991 για την ερμηνεία του στο Peter Pan and the Pirates. Είχε κάνει επίσης δεκάδες audiobooks, και είχε κυκλοφορήσει και μουσικά άλμπουμ: Read My Lips το 1978, Fearless το 1979 και το 1981 το Simplicity.

Το 2012, ο Tim Curry υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και χρειάστηκε να χρησιμοποιεί έκτοτε αμαξίδιο. Δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά. Το 2015 έλαβε βραβείο για το σύνολο της καριέρας του.