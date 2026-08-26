Σημαντική πρόοδος για έναν από τους πιο δύσκολους καρκίνους.

Ο FDA ενέκρινε φάρμακο της Revolution Medicines για ενήλικες με μεταστατικό καρκίνο στο πάγκρεας, που έχουν λάβει θεραπεία, ή δεν μπορούν να λάβουν συνδυασμένη χημειοθεραπεία, σε μια απόφαση ορόσημο.

Το Rasonque είναι ένα χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα, σχεδιασμένο για να μπλοκάρει διάφορες μορφές της πρωτεΐνης RAS, η οποία βοηθά στην ανάπτυξη των όγκων σε πολλούς καρκίνους του παγκρέατος.

Η έγκριση βασίστηκε σε μελέτη στην οποία συμμετείχαν 500 ενήλικες, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε θεραπεία για μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, την πιο συνηθισμένη μορφή αυτού του καρκίνου. Το φάρμακο σχεδόν διπλασίασε το ποσοστό συνολικής επιβίωσης σε 13,2 μήνες, από 6,7 μήνες με τη συνηθισμένη χημειοθεραπεία.

Οι πιο συχνές παρενέργειες του φαρμάκου είναι εξάνθημα, διάρροια, φλεγμονή στο στόμα, ναυτία, κόπωση, εμετός, κοιλιακό άλγος, πρήξιμο, μειωμένη όρεξη και αιμορραγία.

Σημαντική πρόοδος για τον καρκίνο στο πάγκρεας

Δεδομένης της έλλειψης αποτελεσματικών θεραπευτικών επιλογών για τον καρκίνο του παγκρέατος, η έγκριση του Rasonque από τον FDA σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο σε μια νόσο με ποσοστό πενταετούς επιβίωσης περίπου 13%- από τα χαμηλότερα, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, επισημαίνει το Reuters.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χαρακτηριστικό είναι πως όταν τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο μεγαλύτερο συνέδριο ερευνητών για τον καρκίνο την περασμένη άνοιξη, οι παριστάμενοι χειροκροτούσαν όρθιοι για σχεδόν ένα λεπτό, περιγράφει η Wall Street Journal.

Αυτό είναι το πρώτο φάρμακο της Revolution Medicines που εγκρίνει ο FDA, ενώ η απόφαση ελήφθη με επίσπευση της σχετικής διαδικασίες. Άλλες εταιρείες, όπως η Eli Lilly και η Pfizer, κάνουν αγώνα δρόμου για να αναπτύξουν τα δικά τους φάρμακα που στοχεύουν στην πρωτεΐνη RAS.