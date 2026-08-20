Η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, κύρια ερευνήτρια του Λαϊκού για το πειραματικό εμβόλιο mRNA για το μελάνωμα, εξηγεί πώς λειτουργεί η θεραπεία.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν η Moderna και η Merck, αναφορικά με το πειραματικό εμβόλιο mRNA για το μελάνωμα, είναι πολύ θετικά και αποτελούν ένα ορόσημο στην έρευνα για τη θεραπεία του καρκίνου, τόνισε η καθηγήτρια Παθολογίας- Ογκολογίας του ΕΚΠΑ, Έλενα Γκόγκα.

Η διευθύντρια της Α Παθολογικής Κλινικής του Λαϊκού ήταν η κύρια ερευνήτρια του νοσοκομείου στην παγκόσμια μελέτη που πραγματοποιήθηκε για ένα χρόνο για το εμβόλιο. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη η Moderna και η Merck ανακοίνωσαν πως η χορήγηση του εξατομικευμένου εμβολίου intismeran σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία Keytruda απέτρεψε την επανεμφάνιση και την εξάπλωση του καρκίνου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με μελάνωμα. Η ανακοίνωση αφορά μελέτη φάσης 3, ενώ οι δύο εταιρείες αναμένεται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες το προσεχές διάστημα.

«Είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην ελάττωση των υποτροπών στους ασθενείς που έλαβαν το εμβόλιο μαζί με ανοσοθεραπεία και στην αύξηση του διαστήματος της επιβίωσης χωρίς μεταστατική νόσο», δήλωσε στο ERTnews η Έλενα Γκόγκα, αναφερόμενη στην κλινική δοκιμή που ολοκληρώθηκε πριν από δύο χρόνια.

Σε αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς, οι οποίοι είχαν χειρουργηθεί για μελάνωμα, υψηλού κινδύνου για υποτροπή, σημείωσε. «Οι ασθενείς που πήραν την εξατομικευμένη θεραπεία νεοαντιγόνων (σ.σ. το εμβόλιο) μαζί με την ανοσοθεραπεία, είχαν λιγότερες υποτροπές» σε σχέση με εκείνους που έλαβαν μόνο ανοσοθεραπεία, επεσήμανε.

Πώς κατασκευάζεται το εμβόλιο για το μελάνωμα και πώς λειτουργεί

Το συγκεκριμένο εμβόλιο παρασκευάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή, περιέγραψε η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ. Λαμβάνεται υλικό από τον όγκο και αίμα του ασθενούς. Στη συνέχεια, «στην πλατφόρμα mRNA που η ανάπτυξη της ξεκίνησε την εποχή του Covid, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό όπλο για τον κάθε ασθενή», συνέχισε.

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Η Έλενα Γκόγκα επεσήμανε ότι ειδικοί χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα ως ένα ορόσημο στην έρευνα για τη θεραπεία του καρκίνου, διότι «χρησιμοποιεί το “δακτυλικό αποτύπωμα” του κάθε ασθενούς. Παίρνοντας όγκο και κάνοντας διασταύρωση με το αίμα, τους φυσιολογικούς ιστούς, είμαστε σε θέση να ανακαλύψουμε στόχους που υπάρχουν μόνο στον όγκο του ασθενούς», πρόσθεσε.

Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια; Με το εμβόλιο και την ανοσοθεραπεία «εκπαιδεύουμε το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα. Έχει σημασία ο συνδυασμός με τη ανοσοθεραπεία που γνωρίζουμε ότι κινητοποιεί τα δικά μας κύτταρα που έχουν στόχο την προστασία μας», εξήγησε.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το επόμενο βήμα είναι αυτά να κατατεθούν στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ώστε το εμβόλιο να εγκριθεί και να γίνει εμπορικά διαθέσιμο. «Η Ευρώπη είναι πιο δύσκολη από την Αμερική, ίσως γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ», παρατήρησε η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.

«Εάν έχουμε έγκριση σημαίνει ότι μετά από 130 που γίνονταν προσπάθειες να χορηγηθούν εμβόλια για να καταπολεμήσουν τον καρκίνο, έχουμε για πρώτη φορά ένα θετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Τέλος, σημείωσε ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα, καθώς η τεχνολογία πίσω από το εμβόλιο δοκιμάζεται και σε άλλους όγκους. «Γίνονται ερευνητικές προσπάθειες για τον καρκίνο πνεύμονα και της ουροδόχου κύστεως και αναμένουμε τα αποτελέσματα», δήλωσε.

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