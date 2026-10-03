Μετά τη νέα μεταβολή του καιρού, η θερμοκρασία ενδέχεται να παρουσιάσει εκ νέου άνοδο, καθώς οι νοτιάδες θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες.

Επιμένουν οι μπόρες μέχρι και αύριο Κυριακή (4/10) στην Κρήτη ενώ έρχεται νέα μεταβολή του σκηνικού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου στην τελευταία του ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού.

Όπως επισημαίνει, η Κρήτη χρειάζεται αυξημένη προσοχή τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς, παρά το γεγονός ότι τα φαινόμενα θα είναι αισθητά ηπιότερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, τοπικές μπόρες και καταιγίδες είναι πιθανό να προκαλέσουν κατά τόπους προβλήματα.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σχετικά γρήγορα, με την επόμενη εβδομάδα να ξεκινά με πολύ καλύτερες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Επέκταση των φαινομένων σε Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, η αστάθεια θα παραμείνει έντονη στην Κρήτη, όπου αναμένονται και πάλι μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Κρήτη, ενώ θα επεκταθούν έως την Κάσο, την Κάρπαθο και τα ανατολικά και νότια τμήματα της Ρόδου, φτάνοντας μέχρι και το Καστελόριζο.

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Το πρωί της Κυριακής η αστάθεια θα επιμείνει στη νότια νησιωτική χώρα, ενώ πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει και στην Εύβοια και στα ανατολικά τμήματα της Αττικής.

Ωστόσο, όσο θα περνούν οι ώρες, τα φαινόμενα θα περιορίζονται και θα εξασθενούν, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά.

Ισχυροί βοριάδες έως και 8 μποφόρ

Παράλληλα, οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ισχυροί βοριάδες, εντάσεως έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, θα πνέουν από τη Λήμνο μέχρι τα Κύθηρα, καθώς και στη δυτική πλευρά της Κρήτης.

Ισχυροί βοριάδες αναμένονται και στην Αττική κατά τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής, με την έντασή τους να υποχωρεί από το απόγευμα.

Από τη Δευτέρα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη αναμένεται σημαντική υποχώρησή τους στο Αιγαίο.

Πιο κρύα η βόρεια Ελλάδα

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντικές διαφορές ανά περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί της Κυριακής, ο υδράργυρος θα πλησιάσει το μηδέν στις ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται γενικευμένος παγετός.

Στην υπόλοιπη χώρα οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες, ιδιαίτερα στα νότια και νοτιοανατολικά.

Το μεσημέρι της Κυριακής η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 20-23 βαθμούς στα νότια, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τοπικά τους 26-27 βαθμούς Κελσίου.

Βελτιωμένος ο καιρός Δευτέρα και Τρίτη

Η Δευτέρα αναμένεται να κυλήσει με πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Λίγα φαινόμενα θα επιμείνουν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τα οποία όμως σταδιακά θα περιοριστούν.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι ακόμη καλύτερος, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές. Μόνο στο Καστελόριζο ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες έως και το πρωί της Τρίτης.

Νέα αλλαγή από την Τετάρτη

Το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει και πάλι από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Αρναούτογλου, το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται να πλησιάσουν βροχές στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου τα φαινόμενα φαίνεται να ενισχύονται στη δυτική Ελλάδα, ενώ το σύστημα που θα επηρεάσει την κεντρική Ευρώπη αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα.

Έτσι, κατά το διάστημα 9-10 Οκτωβρίου, υπάρχει πιθανότητα οι βροχές να επηρεάσουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και άλλες περιοχές της χώρας, με κατά τόπους πιο έντονα φαινόμενα.

Η μεταβολή, πάντως, δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο καιρός θα βελτιωθεί σχετικά γρήγορα, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Νοτιάδες, υγρασία και ομίχλες από τα μέσα της εβδομάδας

Η εξασθένηση των ανέμων θα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της νέας εβδομάδας.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι αρκετά εξασθενημένοι, ενώ με την έλευση των βροχών στη δυτική Ελλάδα θα στραφούν σε νοτιάδες.

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται επίσης αυξημένη υγρασία, ενώ δεν αποκλείονται πρωινές ομίχλες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν εκ νέου άνοδο, με τον υδράργυρο την Τετάρτη και την Πέμπτη να φτάνει τοπικά τους 25-27 βαθμούς.

Τι δείχνει η τάση για τα μέσα Οκτωβρίου

Σε πιο μακρινό ορίζοντα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ένα χαρακτηριστικό φθινοπωρινό «πάνω-κάτω» της θερμοκρασίας.

Μετά τη νέα μεταβολή του καιρού, η θερμοκρασία ενδέχεται να παρουσιάσει εκ νέου άνοδο, καθώς οι νοτιάδες θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι η εικόνα αυτή είναι χαρακτηριστική για τον Οκτώβριο, με τις ψυχρότερες αέριες μάζες από τον βορρά να εναλλάσσονται με θερμότερες που μεταφέρονται από νοτιότερες περιοχές.

Έτσι, μέχρι τα μέσα του μήνα αναμένεται διαδοχή περιόδων με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας και στη συνέχεια πρόσκαιρη άνοδο του υδραργύρου.

Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά, με την Κυριακή να αποτελεί την τελευταία ημέρα κατά την οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τοπικά ισχυρά φαινόμενα στο νησί. Από τη Δευτέρα ο καιρός βελτιώνεται, πριν από την επόμενη μεταβολή που αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά στα μέσα της εβδομάδας.

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