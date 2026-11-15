Τι ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος με ανάρτησή του.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις για το Κυπριακό προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τη συμπλήρωση 43 ετών από τη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Άγκυρας στη μη αναγνωρισμένη οντότητα.

Ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε την επέτειο της 15ης Νοεμβρίου για να στείλει ένα ακόμη μήνυμα για το Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας την Κύπρο «εθνική υπόθεση» της Τουρκίας και διαμηνύοντας ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει «ό,τι κι αν συμβεί».

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε στο ίδιο ύφος, στέλνοντας μήνυμα προς τους Τουρκοκύπριους και επαναβεβαιώνοντας την πρόθεση της Άγκυρας να ενισχύσει την παρουσία και τη συνεργασία της με τα κατεχόμενα.

{https://x.com/RTErdogan/status/2121888439100436618}

«Συγχαίρω από καρδιάς την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου για την 43η επέτειο από την ίδρυσή της και μνημονεύω με έλεος τους ηρωικούς μας μάρτυρες και με ευγνωμοσύνη τους βετεράνους μας.

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Στέλνω τους χαιρετισμούς και τις θερμές μου ευχές στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μου, με τους οποίους θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε τομέα. Η Κύπρος είναι ο εθνικός μας σκοπός… Δεν θα αφήσουμε ποτέ την Κύπρο μόνη, ό,τι κι αν συμβεί» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.