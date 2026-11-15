Το χρονικό της υπόθεσης.

Σοβαρή εγκληματική υπόθεση με μία γυναίκα νεκρή και μία δεύτερη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Λευκωσία της Κύπρου. Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λευκωσίας διεξάγει έρευνα για φόνο εκ προμελέτης και απόπειρα φόνου, με θύματα δύο γυναίκες ασιατικής καταγωγής.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για τραυματισμένη γυναίκα σε κεντρικό σημείο της κυπριακής πρωτεύουσας. Οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν στον εντοπισμό μίας δεύτερης γυναίκας, η οποία ήταν νεκρή μέσα σε διαμέρισμα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11:30μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για τραυματισμένη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, στη Λευκωσία.

Στο σημείο μετέβησαν αμέσως μέλη της Αστυνομίας, τα οποία εντόπισαν γυναίκα ασιατικής καταγωγής να φέρει τραύματα στο λαιμό και στην πλάτη. Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν στην περιοχή, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία, οι οποίες οδηγούσαν σε συγκεκριμένο διαμέρισμα. Κατά την είσοδο τους στο διαμέρισμα, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν γυναίκα αναίσθητη στο πάτωμα, η οποία έφερε τραύματα στο λαιμό και στο κεφάλι.

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Στη σκηνή μετέβησαν για αυτοψία οι ιατροδικαστές Αγγελική Πάπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, οι οποίοι πιστοποίησαν το θάνατο της. Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, προκύπτει ότι η θανούσα είναι ηλικίας 44 ετών και κατάγεται από το Βιετνάμ. Οι σκηνές παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση για τη περαιτέρω διενέργεια αστυνομικών εξετάσεων για διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν τα αδικήματα. Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.