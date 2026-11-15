Οι πύλες θα παραμείνουν ανοιχτές σήμερα έως τις 18:00, ενώ δεν αποκλείεται να κλείσουν νωρίτερα, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Άνοιξαν το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων, σηματοδοτώντας την έναρξη των τριήμερων εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973.

Ο φετινός εορτασμός πραγματοποιείται με διαφορετικό καθεστώς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς τα κτίρια του συγκροτήματος παραμένουν κλειστά και οι εκδηλώσεις φιλοξενούνται αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους που έχουν διατεθεί από τη διοίκηση του Ιδρύματος.

Φοιτητές, εκπρόσωποι συλλογικοτήτων και πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον ιστορικό χώρο, να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης και να συμμετάσχουν στις επετειακές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συζητήσεις, εκθέσεις και προβολές με αναφορές στα γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

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Το ωράριο λειτουργίας των πυλών

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εξωτερικές πύλες του Πολυτεχνείου θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένο ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Ειδικότερα:

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Από τις 08:30 έως τις 18:00.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Από τις 08:30 έως τις 18:00.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Από τις 09:00 έως τις 13:00.

Επισημαίνεται ότι κατά τις δύο πρώτες ημέρες οι πύλες ενδέχεται να κλείσουν νωρίτερα, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την προστασία και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Ταυτόχρονα, τα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος στην Πατησίων παραμένουν εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και δεν θα είναι προσβάσιμα μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, δεν προβλέπονται εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους.

Αυξημένη φύλαξη στο ιστορικό συγκρότημα

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα για την προστασία των εγκαταστάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η φύλαξη του συγκροτήματος έχει ενισχυθεί από τις 10 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις προβλέπονται σε σχετική πρυτανική πράξη και, σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος, αποσκοπούν στην αποτροπή περιστατικών φθορών, βανδαλισμών και επεισοδίων κατά τη διάρκεια των επετειακών εκδηλώσεων.

Ως αφορμή για την αυστηροποίηση των μέτρων αναφέρονται και περιστατικά που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενους εορτασμούς, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τα επεισόδια της 15ης Νοεμβρίου 2025, κατά την 52η επέτειο της εξέγερσης.

Αντιδράσεις για τους περιορισμούς

Οι φετινές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του εορτασμού έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν παραδοσιακά στις εκδηλώσεις μνήμης.

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται κυρίως η απόφαση να παραμείνουν κλειστά όλα τα κτίρια και να μην παραχωρηθούν αίθουσες για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, ακόμη και σε φορείς που συμμετέχουν διαχρονικά στον εορτασμό.

Εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων και του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους για τους περιορισμούς, υποστηρίζοντας ότι διαφοροποιούν σημαντικά τον χαρακτήρα και τον τρόπο οργάνωσης του τριημέρου.

Από την πλευρά της, η Πρυτανεία υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την προστασία του ιστορικού συγκροτήματος και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Ο φετινός εορτασμός θα κορυφωθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ανήμερα της επετείου, με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, τιμώντας τη μνήμη των ανθρώπων που συμμετείχαν στην εξέγερση του 1973 και τα μηνύματα της αντιδικτατορικής αντίστασης.