«Όχι» των φοιτητών στις απαγορεύσεις της Πρυτανείας του ΕΜΠ ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου - Από την Κυριακή 15 έως το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου τίθενται σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Παραμονές της 17ης Νοεμβρίου και το κλίμα είναι ήδη τεταμένο λόγω της απόφασης της πρυτανικής αρχής του ΕΜΠ να επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Με απόφαση του πρύτανη, Ιωάννη Χατζηγεωργίου, τα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων θα παραμείνουν κλειστά από τις 13 έως και τις 17 Νοεμβρίου, ενώ οι εκδηλώσεις μνήμης θα επιτρέπονται αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, προβλέπεται περιορισμένο ωράριο λειτουργίας, με το συγκρότημα να κλείνει στις 18:00. Ιδιαίτερα αυστηροί είναι οι περιορισμοί ανήμερα της επετείου καθώς το Πολυτεχνείο θα παραμείνει ανοιχτό μόνο από τις 09:00 έως τις 13:00.

53η Επέτειος Πολυτεχνείου: Τι ισχύει για τις επισκέψεις του κοινού και τις εκδηλώσεις

Βάσει της απόφασης της κλειστά ολα τα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ θα παραμείνουν κλειστά από 13 έως 17 Νοεμβρίου, ενώ οι πύλες θα κλείσουν στις 13 και 14 Νοεμβρίου με απόφαση του πρύτανη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προετοιμασίες.

Ειδικό ωράριο λειτουργίας θα ισχύσει για το ιστορικό συγκρότημα του ΕΜΠ κατά το τριήμερο των εορτασμών. Συγκεκριμένα, στις 15 και 16 Νοεμβρίου το Πολυτεχνείο θα ανοίγει στις 08:30 και θα κλείνει στις 18:00, ενώ ανήμερα της επετείου, στις 17 Νοεμβρίου, η πρόσβαση θα επιτρέπεται από τις 09:00 έως τις 13:00. Η είσοδος θα πραγματοποιείται αυστηρά από την πύλη Πατησίων και τις πύλες στις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα, που βρίσκονται πλησιέστερα στην οδό Πατησίων.

Το φετινό πρωτόκολλο που ανακοίνωσε η Πρυτανεία του ΕΜΠ έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων με φορείς και φοιτητικούς συλλόγους να κάνουν λόγο για πρωτοφανείς απαγορεύσεις που περιορίζουν τον χαρακτήρα και την παράδοση του εορτασμού. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η απαγόρευση πρόσβασης στους εσωτερικούς χώρους, η οποία αποκλείει από τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία, πολιτικές οργανώσεις και τον ΣΦΕΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέτωπο οργής για το λουκέτο στο Πολυτεχνείο

Το τεταμένο κλίμα είναι εμφανές με φόντο τον φετινό εορτασμό και την συζήτηση να ξεπερνά τα ζητήματα διαχείρισης και ασφάλειας αλλά να αγγίζει τον ίδιο τον συμβολισμό του Πολυτεχνείου, τη μνήμη της εξέγερσης, τη δημοκρατική διεκδίκηση και την ελεύθερη συμμετοχή στην ιστορική τιμή των αγωνιστών. Ο ένας μετά τον άλλον, φοιτητικοί σύλλογοι λαμβάνουν αποφάσεις διεκδικώντας έναν ανοιχτό χώρο μνήμης και αγώνα, χωρίς κλειδωμένες αίθουσες, χρονικούς αποκλεισμούς και αστυνομική επιτήρηση. Στο ίδιο μέτωπο παρεμβαίνει ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), ενώ προσωπικότητες με ιστορική συμμετοχή στον αντιδικτατορικό αγώνα καταγγέλλουν τους περιορισμούς, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε όσα θεωρούν αποστείρωση του εορτασμού και απομάκρυνση της επετείου από τον ιστορικό της χαρακτήρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmtvyoikjsrl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, οι αποφάσεις της πρυτανείας έχουν προκαλέσει κοινή αντίδραση από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς, οι οποίες προχώρησαν σε κοινή δήλωση και συντονισμό δράσεων. Την άμεση ανάκληση των περιορισμών ζητούν και εκλεγμένοι με την Πανσπουδαστική ΚΣ στα διοικητικά συμβούλια φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας. Με ανακοίνωσή τους απαιτούν να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Εορτασμού, με τη συμμετοχή των μαζικών φορέων φοιτητών και εργαζομένων, και καλούν στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση της Τρίτης 17 Νοεμβρίου.

«Δεν τιμάς την εξέγερση του Πολυτεχνείου κλειδώνοντας τις πόρτες του. Δεν τιμάς τους αγωνιστές της δημοκρατίας αποκλείοντάς τους από τον χώρο της ιστορικής τους μνήμης. Το Πολυτεχνείο ανήκει στον λαό και στη νεολαία. Δεν ανήκει σε καμία Πρυτανεία και καμία κυβέρνηση», αναφέρουν χαρακτηριστικά φοιτητές στο Dnews.

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένει ενοχλητική και σήμερα. Η μνήμη του δεν είναι ακίνδυνη ούτε μπορεί να φυλακιστεί σε μια μουσειακή αναπαράσταση. Συνεχίζει να θέτει ερωτήματα, να προκαλεί συζητήσεις και να θυμίζει ότι η δημοκρατία, η ελευθερία, η κοινωνική δικαιοσύνη και το δικαίωμα της νεολαίας να αμφισβητεί και να διεκδικεί δεν είναι αυτονόητα ούτε δεδομένα. Ίσως, λοιπόν, αυτό που ενοχλεί περισσότερο να είναι ακριβώς η ζωντανή διάσταση του Πολυτεχνείου. Γιατί είναι πολύ πιο βολικό ένα Πολυτεχνείο χωρίς φωνές, χωρίς συλλογικότητες, χωρίς πολιτική συζήτηση και χωρίς διεκδικήσεις. Ένα Πολυτεχνείο αποστειρωμένο, με κλειδωμένες αίθουσες, ελεγχόμενη πρόσβαση και αυστηρό ωράριο. Μια επέτειος που θα αρχίζει και θα τελειώνει στην ώρα της, χωρίς να αφήνει τίποτα να διαταράσσει την κανονικότητα. Μόνο που η ιστορική μνήμη δεν λειτουργεί με ωράριο πρυτανείας. Δεν είναι ιδιοκτησία καμίας διοίκησης, δεν αποτελεί διαχειριστικό πρόβλημα και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια ενοχλητική εκκρεμότητα που πρέπει να διευθετηθεί με λουκέτα και απαγορεύσεις. Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει σε όσους επιθυμούν να διαχειρίζονται την επέτειό του με όρους διοικητικής τάξης. Ανήκει στην ιστορία, στην κοινωνία, στη νεολαία και σε όλους όσοι επιμένουν να κρατούν ζωντανά τα μηνύματά του» σημειώνει φοιτητής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmt9c8ic5ig9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πολυτεχνείο 2026: Παρέμβαση εννέα μελών του ΣΦΕΑ για τον τριήμερο εορτασμό – Ζητούν να παραμείνει ανοιχτό το Πολυτεχνείο

«Για τον αγωνιστικό εορτασμό της 53ης επετείου από τον ξεσηκωμό του Νοέμβρη του 1973, το Πολυτεχνείο πρέπει να είναι ανοικτό τόσο για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων όσο για την προσέλευση των ανθρώπων [...]

Χρόνια τώρα διάφορα κέντρα και φορείς του συστήματος, ανησυχώντας από τη μεγάλη επίδραση που έχει ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου στη συνείδηση της εργατικής τάξης, του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να ορθώσουν εμπόδια στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων, να περιορίσουν τη συμμετοχή του λαού, να φέρουν το μήνυμά του στα μέτρα τους, να αποτρέψουν την αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία.

Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η απόφαση του πρύτανη και της Πρυτανείας του ΕΜΠ να κρατήσουν κλειστά όλα τα κτίρια του Κάτω Πολυτεχνείου κατά τη διάρκεια του τριήμερου [...]

Απαίτηση των Φοιτητικών Συλλόγων, των εργατικών σωματείων, των φορέων του μαζικού κινήματος είναι η άρση κάθε περιοριστικού μέτρου στη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων. Δεν θα επιτρέψουμε τα περιοριστικά και κατασταλτικά αυτά μέτρα να σταθούν εμπόδιο στον αγωνιστικό και μαζικό εορτασμό του Πολυτεχνείου. [...]

Μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως ο πρόεδρος του ΣΦΕΑ, που εκφράζει την πλειοψηφία του Συνδέσμου και θεωρητικά είναι και πρόεδρος της επιτροπής του εορτασμού, χωρίς σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού δεν το συγκάλεσε, να ενεργεί και να λειτουργεί αποπροσανατολιστικά, δραστηριοποιούμενος, όχι με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, αλλά με εκπροσώπους ορισμένων παρατάξεων, αναγορεύοντάς τους σε "ακαδημαϊκούς φορείς". Καλούμε τη νεολαία και τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου και τη συμμετοχή τους στην πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία [...]

Ο αγώνας για την απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας συνεχίζεται.

Τα μέλη του ΔΣ του ΣΦΕΑ 1967-1974: Βασίλης Δούρος, Στέργιος Βασιλείου, Ντίνα Κούκου, Γιάννης Παπαμιχαλάκης, Θεολόγος Πατερέλης, Κώστας Σεφέρης, Σταύρος Σκουρτόπουλος, Θοδωρής Τζιαντζής, Νίκος Τριανταφύλλου»

Πρύτανης ΕΜΠ: «Δεν μπορεί ο ιστορικός χώρος του Πολυτεχνείου να είναι ανεξέλεγκτος»

Η πρυτανική αρχή επικαλείται λόγους ασφάλειας και την ανάγκη αποτροπής περιστατικών βίας, προβλέποντας παράλληλα αυξημένη φύλαξη του συγκροτήματος από τις 10 έως τις 18 Νοεμβρίου. Ωστόσο, οι αντιδρώντες υποστηρίζουν ότι η προστασία του πανεπιστημιακού χώρου δεν μπορεί να συνεπάγεται τον αποκλεισμό των φορέων που επί δεκαετίες συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μνήμης. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο πρύτανης Γιάννης Χατζηγεωργίου απέρριψε τις αντιδράσεις που έχουν διατυπωθεί, υποστηρίζοντας ότι οι ρυθμίσεις γίνονται αποκλειστικά για την ασφάλεια των προσώπων και της περιουσίας του Ιδρύματος.

«Πάντοτε τα κτήρια κλειστά ήταν», ανέφερε, εξηγώντας ότι ως τώρα η μοναδική εξαίρεση ήταν ένας όροφος του κτηρίου Τοσίτσα, όπου συγκεντρώνονταν στελέχη του Πολυτεχνείου και μέλη του γραφείου του πρύτανη και γίνονταν επισκέψεις. Αυτός ο όροφος θα είναι φέτος κλειστός. «Επομένως όλα τα κτήρια του Πολυτεχνείου θα είναι κλειστά όπως πάντοτε ήταν. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά», είπε. Πρόσθεσε ότι επί της ουσίας δεν έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα αποτροπής: «ό,τι ακριβώς γινόταν θα γίνεται». Η δεύτερη διαφορά είναι το ωράριο, το οποίο θα ισχύει για τους εξωτερικούς χώρους. «Δεν πρόκειται να εμποδιστεί κανείς», τόνισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmt2nnniwle1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κανένας έλεγχος»

Ο πρύτανης σημείωσε ότι ως τώρα «για τρεις μέρες έμπαινε και έβγαινε οποιοσδήποτε ήθελε, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους έλεγχος». «Κάθε χρόνο για δύο βραδιές οι εσωτερικοί χώροι ήταν έρμαιο διαφόρων ομάδων που διέμεναν μέσα», είπε, προσθέτοντας ότι η πολυτεχνική κοινότητα τα γνωρίζει όλα αυτά. Πέραν των κινδύνων για ανθρώπινες ζωές, ανέφερε και τη χρηματική ζημία που υφίσταται το Πολυτεχνείο κάθε χρόνο. Μάλιστα τόνισε ότι ανήμερα της επετείου το Πολυτεχνείο έκλεινε πάντα στη μία το μεσημέρι, επειδή στις 2 ξεκινά η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. «Κάποια στιγμή η κατάσταση αυτή, την οποία βιώνουμε δεκαετίες, κάτι θα πρέπει να αλλάξει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να στραφούμε προς την οδό της νομιμότητας και της ασφάλειας», τόνισε ο κ. Χατζηγεωργίου.

Πολυτεχνείο 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Αθήνας από την Κυριακή 15 έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, ενώ την Τρίτη 17 Νοεμβρίου θα επεκταθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, λόγω της καθιερωμένης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία. Η Τροχαία διευκρινίζει ότι οι δρόμοι θα κλείνουν σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή.

Πολυτεχνείο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου θα ισχύουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, στους ακόλουθους δρόμους:

• Στουρνάρη: Από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ' Σεπτεμβρίου.

• Πατησίων (28ης Οκτωβρίου): Από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

• Τοσίτσα: Σε όλο το μήκος του πεζόδρομου.

• Πολυτεχνείου: Σε όλο το μήκος του πεζόδρομου.

• Μπουμπουλίνας: Από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

• Τζωρτζ: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

• Μπόταση: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

• Κάνιγγος: Από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.

• Σολωμού: Από τη Γ' Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.

• Καποδιστρίου: Από την Μπόταση έως τη Γ' Σεπτεμβρίου.

• Πλατεία Εξαρχείων: Σε όλη την έκτασή της.

• Χαλκοκονδύλη: Από τη Γ' Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.

• Αβέρωφ: Από την Πατησίων έως τη Μάρνη.

• Βερανζέρου: Από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.

• Σπύρου Τρικούπη: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.

• Σόλωνος: Από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmtu3s59qokh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00, ενώ από το μεσημέρι θα αρχίσουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν το κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και τους δρόμους γύρω από την αμερικανική πρεσβεία.

Αναλυτικά, τα μέτρα αφορούν:

• Πανεπιστημίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

• Πλατεία Ομονοίας: Σε όλη την έκτασή της.

• Αιόλου: Από την Πανεπιστημίου έως τη Σταδίου.

• Σταδίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

• Πλατεία Συντάγματος: Σε όλη την έκτασή της.

• Βασιλέως Γεωργίου Α': Σε όλο το μήκος της.

• Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

• Ακαδημίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

• Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

• Γέλωνος: Από τη Δορυλαίου έως την Π. Κόκκαλη.

• Π. Κόκκαλη: Από τη Γέλωνος έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

• Δορυλαίου: Από την Π. Κυριακού έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

• Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

• Φιλελλήνων: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

• Λεωφόρος Συγγρού: Από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

• Πειραιώς: Από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας.

• Αθηνάς: Σε όλο το μήκος της.

• Ερμού: Από την Αθηνάς έως την Πειραιώς.

• Τσόχα: Σε όλο το μήκος της.

• Σούτσου: Από την πλατεία Μαβίλη έως την Τσόχα.

• Ζαχάρωφ: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

• Λεωφόρος Κηφισίας: Από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μόνο στο ρεύμα προς Αθήνα.

• Λεωφόρος Μεσογείων: Από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, μόνο στο ρεύμα προς Αθήνα.

• Φειδιππίδου: Από τη λεωφόρο Μεσογείων έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

• Μιχαλακοπούλου: Από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα.

• Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

• Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

• Βασιλέως Αλεξάνδρου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

• Βεντήρη: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

• Χατζηγιάννη Μέξη: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

• Ηριδανού: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

• Παπαδιαμαντοπούλου: Από τη Μιχαλακοπούλου έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

• Αιγινήτου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Παπαδιαμαντοπούλου.

• Λούρου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

• Λαμψάκου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

• Σεμιτέλου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

• Κερασούντος: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

• Καρτάλη: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

• Λυκαονίας: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

• Αγγέλου Πυρρή: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

• Ξενίας: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση της ΟΣΥ. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν, από την Κυριακή 15 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τη διέλευση και τη στάθμευση γύρω από το Πολυτεχνείο, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας και στην περιοχή της αμερικανικής πρεσβείας. Οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν ότι οι κυκλοφοριακές διακοπές ενδέχεται να αρχίζουν νωρίτερα ή να επεκτείνονται, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και τις οδηγίες της Τροχαίας.