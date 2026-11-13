Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τον ανασχηματισμό που αποφάσισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αφορούν τρία πρόσωπα και περιλαμβάνουν μία μετακίνηση υπουργού, μία νέα είσοδο και μία επιστροφή σε κυβερνητική θέση.

Ειδικότερα, ο Βασίλης Σπανάκης μετακινείται από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

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Τη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών καταλαμβάνει ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος συμμετέχει για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας, αναλαμβάνοντας εκ νέου την αρμοδιότητα της ψυχικής υγείας, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.