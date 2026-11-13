Το βίντεο από τη στιγμή της έκπληξης στο θέατρο.

Η Ελένη Ράντου, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου είχε τα γενέθλιά της και τα γιόρτασε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, πάνω στη σκηνή του θεάτρου.

Η γνωστή ηθοποιός, που συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην εμβληματική παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου», το βράδυ της Πέμπτης εμφανίστηκε στη σκηνή του Θεάτρου Διάνα, ενώ στο τέλος του έργου την περίμενε μία διαφορετική έκπληξη.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώνοντας την χθεσινή παράσταση οι συνεργάτες της Ελένης Ράντου, της είχαν ετοιμάσει μία έκπληξη και πάνω στη σκηνή, μπροστά στους θεατές ακούστηκε το «Happy Birthday».

Οι συνάδελφοί της, επέστρεψαν στο θεατρικό σανίδι κρατώντας στα χέρια τους μία τριώροφη, χρυσή τούρτα για να της ευχηθούν.

Η ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένη από την έκπληξη ευχαρίστησε τόσο το κοινό όσο και τους συνεργάτες της, προσκαλώντας όσους βρίσκονταν στο θέατρο να δοκιμάσουν λίγη από την τούρτα: «Ελάτε μέσα να τη φάμε, είναι πολύ μεγάλη», ανέφερε η ηθοποιός κοιτώντας το κοινό.

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Η ίδια, δημοσίευσε το στιγμιότυπο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γενέθλια στη σκηνή με την καλύτερη παρέα πάνω και κάτω!».

{https://www.facebook.com/reel/1126474296760638?locale=el_GR}

Τα γενέθλια της ηθοποιού έρχονται λίγες ημέρες μετά την είδηση ότι ο σύζυγός της και σπουδαίος καλλιτέχνης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την υγεία του. Ο ίδιος, πλέον, όπως έχει ενημερώσει βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει.