Η δημόσια στήριξη του παρουσιαστή στον Λαζόπουλο.

Την απόφασή του Λάκη Λαζόπουλου να αποσυρθεί από την παρουσίαση της πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης του Δήμου Αθηναίων σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, εκφράζοντας μάλιστα την στήριξή του δημόσια.

Παρά τις κατά καιρούς έντονες κριτικές που έχει δεχτεί από τον γνωστό δημιουργό μέσα από την εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ο παρουσιαστής επέλεξε να τοποθετηθεί με θετικό τρόπο, αναγνωρίζοντας την πορεία, την ευφυΐα και την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του παρουσία.

Η δημόσια στήριξη του Γιώργου Λιάγκα στον Λάκη Λαζόπουλο

Η συζήτηση στην εκπομπή επικεντρώθηκε στο πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει την παρουσίαση της μεγάλης γιορτής για την υποδοχή του 2027 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε την άποψη πως ο Λάκης Λαζόπουλος θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια εμβληματική προσωπικότητα με σύγχρονη αισθητική.

Μάλιστα, ο παρουσιαστής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κριτική που έχει δεχτεί προσωπικά από τον Λάκη Λαζόπουλο, ξεκαθαρίζοντας πως, παρά τις διαφωνίες τους, θεωρεί σημαντικό να αναγνωρίζεται η αξία του.

«Εδώ είμαι με τον Λαζόπουλο. Παρόλο που πολλές φορές η κριτική που μου κάνει είναι αλητεία και όχι κριτική, και ξέρεις ποια είναι η στάση μου απέναντί του, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν παύει να είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, ένας πολύ ευφυής και επιτυχημένος άνθρωπος και θεωρώ ότι θα ήταν μια χαρά για την αλλαγή της χρονιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας υπογράμμισε πως η παρουσία του Λάκη Λαζόπουλου σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση υποδεέστερη των περιστάσεων.

«Λίγος θα μας έπεφτε ο Λαζόπουλος για αλλαγή χρονιάς; Δεν νομίζω. Δεν αμφισβητείται ότι έχει μια μοντέρνα αισθητική», κατέληξε ο παρουσιαστής.