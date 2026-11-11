«Δεν είναι τρελός ο Καραμανλής, ο Παυλόπουλος και ο Σαμαράς».

«Τώρα η Τουρκία έχει γραπτή ενημέρωση. Και μπορεί τώρα να έκαναν τους νταήδες, και να λένε ελάτε στα τουρκικά ύδατα να κάνετε τις εργασίες σας. Αλλά όταν η Γαλλία και η Ευρώπη ενημερώνει την Τουρκία, αντιλαμβάνεστε ότι όποια χώρα πλησιάσει στο εξής πρέπει να ενημερώνει την Τουρκία» ήταν το σχόλιο του Λάκη Λαζόπουλου. Και συνέχισε:

«Άρα δεν είναι τρελοί ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Καραμανλής, ούτε ο Παυλόπουλος. Δεν τρελάθηκε ολόκληρη η ιστορία της ΝΔ πριν από εσάς».

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