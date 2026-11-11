.Η Τουρκία προσπαθεί διά της πλαγίας να προκαλέσει ένα είδος νομιμοποίησης και διεθνούς αναγνώρισης του νομικώς ανυπόστατου τουρκο-λιβυκού μνημονίου».

Η Γαλλία αναμίχθηκε ως μη όφειλε στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου. Και η ρηματική διακοίνωση -ή όποια άλλη συναφής διπλωματική ειδοποίηση- που υπέβαλε στην Τουρκία κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο διεθνούς εκμετάλλευσης από την Άγκυρα για την προώθηση των δικών της παράνομων και αντίθετων προς το Διεθνές Δίκαιο συμφερόντων, τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, σε συνέντευξή του στο vidcast της ιστοσελίδας της «Ναυτεμπορικής» και στον κ. Μιχάλη Ψύλο.

«Η Τουρκία προσπαθεί διά της πλαγίας να προκαλέσει ένα είδος νομιμοποίησης και διεθνούς αναγνώρισης του νομικώς ανυπόστατου τουρκο-λιβυκού μνημονίου. Και πλέον θα περιφέρει την Γαλλική πρωτοβουλία προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα», προειδοποιεί ο κ. Παυλόπουλος.

«Με την Τουρκία έχουμε να κάνουμε με έναν αντίπαλο που έχει μακροπρόθεσμες βλέψεις. Προσπαθεί με μικρά βήματα να προωθήσει την αναθεωρητική της πολιτική. Αλλά προσοχή – μόνο αν βρει κάποια ευκαιρία. Και δεν θα τολμήσει να κάνει, ούτε καν, θερμό επεισόδιο. Ο φόβος δεν ταιριάζει στους Έλληνες.»

Η Γαλλία παρενέβη ως μη όφειλε

Ερωτηθείς αν η Αθήνα ζήτησε την παρέμβαση της Γαλλίας ή αν το Παρίσι λειτούργησε μόνο του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει πως αυτό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι τώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Κάποιοι είπαν ότι το ερευνητικό σκάφος έχει γαλλική σημαία και γι’ αυτό παρενέβη η Γαλλία. H επικοινωνία με την Άγκυρα, έγινε από το ίδιο το γαλλικό κράτος. Αρκούσε στο ακέραιο η ελληνική NAVTEX.

Κύριε Ψύλο συνηθίζω να λέω αυτά που θεωρώ απαραίτητα. Είμαι πλέον πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν είμαι πια μέρος του πολιτικού συστήματος, αλλά Καθηγητής, Ακαδημαϊκός. Λέω τη γνώμη μου, όποιος θέλει να την ακούσει, θα την ακούσει.

Για να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά και να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί μιλάμε: Αποφασίζεται η πόντιση του καλωδίου και ξεκινούν οι έρευνες βάθους, εκεί βρισκόμαστε, είναι πολύ νωρίς ακόμα.

Αρκεί όμως τελικά η έκδοση της NAVTEX, στις 6 Οκτωβρίου, από την Ελλάδα, για να προχωρήσει το θέμα του Καλωδίου.

Η απάντηση ήταν ρητή και μέχρι τότε καλά πήγαιναν τα πράγματα. Ώσπου εμφανίσθηκε η Γαλλία.

Όσα μας λένε είναι μια γελοία δικαιολογία. Δεν καταλαβαίνω γιατί παρεμβαίνει το γαλλικό κράτος για να «ενημερώσει» άλλες χώρες για την πόντιση του καλωδίου, την Αίγυπτο για παράδειγμα, που δεν αμφισβητεί βεβαίως την υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας. Βλέπουμε να διεξάγεται ένα «πανηγυράκι», -συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση- δήθεν για να προσφέρει η Γαλλία τις καλές της υπηρεσίες…Και δεν ξέρουμε καν επισήμως, τι αναφέρει η Γαλλική ρηματική διακοίνωση…»

-Σύμφωνα με πληροφορίες κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται ότι η Γαλλία δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη σε θέματα που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα χωρών. Δηλαδή, το Παρίσι αποφεύγει να τοποθετηθεί υπέρ των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο…

«Ακριβώς κύριε Ψύλο, η Γαλλία νίπτει τας χείρας της ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, προτάσσοντας τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή».

-Και η Τουρκία εμφανίζεται ικανοποιημένη…

«Η Τουρκία βρίσκεται σε δύσκολη θέση διεθνώς. Αντιλαμβάνεται ότι μετά τις αμερικανικές εκλογές για το Κογκρέσο δεν θα πάρει από τις ΗΠΑ F35, ούτε αναβάθμιση των F16, ούτε κινητήρες για τα αεροσκάφη Kaan. Μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να πίεζε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όλα αυτά τώρα έχουν ανατραπεί στο σύνολό τους.

Ο ΟΗΕ εδέησε επίσης να πει ότι είναι ανυπόστατο το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για δεύτερη φορά, από το 2019.

Έρχεται λοιπόν, η Τουρκία και προσπαθεί διά της πλαγίας να πετύχει μια μορφή νομιμοποίησης του τουρκο-λιβυκού μνημονίου, παραμερίζοντας την Ελλάδα, επικαλούμενη όμως την Γαλλία. Το Παρίσι πρέπει να καταλάβει ότι -ελπίζω άθελά του- ενεργεί εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, γιατί δίνει στην Τουρκία ένα επιχείρημα προκειμένου να ισχυρίζεται, όπου μπορεί, ότι έτσι έχει νομιμοποιηθεί το ανυπόστατο νομικώς τουρκολιβυκό μνημόνιο.»

Ο τριπλός στόχος της Άγκυρας

Η Άγκυρα έχει δείξει ότι χρησιμοποιεί ακόμα και τον παραμικρό συμβολισμό για να πετύχει τους στόχους της.

-Πιστεύετε ότι η Τουρκία απέκτησε ένα έγγραφο επίσημο, που μπορεί να το αξιοποιήσει για να στηρίξει μελλοντικά τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Μεσόγειο;

«Μα αυτό έκανε πάντα η Τουρκία, κύριε Ψύλο. Δεν αφήνει καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θέλουν να «καταπιούν» όλη την Κύπρο. Δεν αρκούνται στη διχοτόμηση, αλλά αν βρουν ευκαιρία θα επιχειρήσουν, μακροπρόθεσμα, να καταλάβουν ολόκληρο το νησί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Επιδιώκουν τη διχοτόμηση και συγκυριαρχία στο Αιγαίο κατά μήκος του 25ου μεσημβρινού, αλλά και την «αυτονόμηση» της Θράκης, μέσω της δημιουργίας της ανύπαρκτης «τουρκικής μειονότητας». Μια έννοια εντελώς αντίθετη με τους όρους της Συνθήκης της Λοζάνης, που μιλάει για εθνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη αλλά για θρησκευτική μειονότητα στην Ελληνική Θράκη. Μην υποτιμάτε τίποτα με την Τουρκία. Ό,τι κάνει, το εντάσσει σε αυτόν τον τριπλό στόχο. Το να πιστεύει κάποιος ότι η Τουρκία έχει καλές προθέσεις, είναι κάτι που δεν αποδείχθηκε ποτέ στην ιστορία.»

Το «γκριζάρισμα» των Ιμίων

«Θυμηθείτε κύριε Ψύλο, τι συνέβη με τα Ίμια. Αποδεχθήκαμε τότε μια λύση για την οποία κάποιοι πανηγύριζαν μέσα στη Βουλή, για μια συμφωνία που προέβλεπε «no troops, no ships, no flags» σε ελληνικό έδαφος-ούτε πλοία, ούτε στρατός, ούτε σημαίες. Δηλαδή, «γκριζάραμε» όλη την περιοχή την εποχή εκείνη και ήρθε ο τότε πρωθυπουργός να ευχαριστεί τους Αμερικανούς για την παρέμβασή τους.

Ακολούθησε η συνάντηση Σημίτη-Ντεμιρέλ το 1997 στη Μαδρίτη, όπου υπήρξε υπογραφή Έλληνα πρωθυπουργού σε κείμενο μνημονίου που δεχόταν ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα ή ενδιαφέροντα στο Αιγαίο. Ετσι γενικά και αόριστα-βούτυρο δηλαδή, στο ψωμί μιας Τουρκίας η οποία θέλει συνεχώς να διχοτομήσει το Αιγαίο, κατά μήκος το 25ου Μεσημβρινού. Για να ακολουθήσει το 1999 στο Ελσίνκι η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και τότε πρωθυπουργός είχε βάλει την υπογραφή του σε κείμενο που δεχόταν ότι υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία «συνοριακές και άλλες διαφορές»- όχι μία και μοναδική. Τρομάξαμε να απαλλαγούμε από όλα αυτά…»

Το δικό μας χρέος

-Άρα κύριε Παυλόπουλε, είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση κάποια στιγμή;

«Όχι, η σύγκρουση δεν είναι αναπόφευκτη, γιατί στο τέλος θα υποχωρήσει η Τουρκία. Να θυμόμαστε το παρελθόν μας, αλλά σε καμία περίπτωση να μην αρκούμαστε σ’ αυτό και στους μεγάλους προγόνους. Να κοιτάμε το δικό μας χρέος. Και το δικό μας χρέος κυρίως είναι να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Αλλά η ιστορία γράφεται όπως ταιριάζει στην Ελλάδα, δηλαδή χωρίς φόβο, χωρίς κανέναν ενδοιασμό σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των Εθνικών μας Θεμάτων και των Εθνικών μας Δικαίων. Και να είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε κανένα και ιδίως την Τουρκία με την υπεροχή που έχουν σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και φρονήματος και σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής και οπλισμού.»

-Μήπως όμως κύριε Πρόεδρε τελικά, η πολιτική αυτή των ήρεμων νερών, του κατευνασμού, τελικά αποθρασύνει την τουρκική επιθετικότητα;

«Κύριε Ψύλο, όταν έγινε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν το 2023 και υπεγράφη η Διακήρυξη των Αθηνών περί φιλίας και καλής γειτονίας, είχα πει σε μια συνέντευξή μου ότι ευτυχώς που αυτό το κείμενο δεν είχε καμία νομική ισχύ. Αν είχε την παραμικρή νομική ισχύ, η Τουρκία θα το χρησιμοποιούσε προς πάσα κατεύθυνση, εκμεταλλευόμενη πολλές και επικίνδυνες αοριστίες του.

Χρειάζεται σθεναρή στάση. Να θυμίσω τι έγινε το 2018, όταν η Τουρκία έστειλε το ερευνητικό σκάφος «Μπαρμπαρός»- συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία- χωρίς να έχει σχετική άδεια, να κάνει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Απέναντί τους βρέθηκε η ελληνική φρεγάτα, και με εντολή του τότε Αρχηγού ΓΕΕΘΑ έκοψε τα καλώδια που είχαν απλώσει οι Τούρκοι για έρευνες.»

Όχι στην «πώληση φόβου»

«Κύριε Ψύλο, πονάω ως Έλληνας όταν βλέπω πολιτικούς να σπέρνουν, με όποιο τρόπο, στον Ελληνικό Λαό τον φόβο. Και ιδίως να λένε, αμέσως ή εμμέσως, «ας κοιτάζαμε να έχουμε την ησυχία μας στην καθημερινότητά μας, δεν είναι ανάγκη να προκαλούμε την Τουρκία». Ο Λαός μας έχει μια τεράστια ιστορία πίσω του. Με το αίμα του και με τους αγώνες του απελευθέρωσε την πατρίδα και πορεύθηκε περήφανα μέσα στους αιώνες. Αλίμονο να λένε κάποιοι σε αυτόν το Λαό, έστω και εμμέσως, πως πρέπει να φοβάται. Το ξαναλέω κε Ψύλο: Ο φόβος δεν ταιριάζει στους Έλληνες…»

{https://www.youtube.com/watch?v=GN2eV6-wTow}