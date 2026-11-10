Βροχές, άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και αφρικανική σκόνη περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τον Αρναούτογλου.

Ανοιξιάτικο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού στη χώρα έως και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να φτάνει ακόμη και τους 23 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Ωστόσο, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, ενώ αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Όπως επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, από σήμερα το βράδυ αναμένονται οι πρώτες βροχές στα βορειοδυτικά, ενώ στην Κέρκυρα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, ενώ το μεσημέρι θα πλησιάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός την Τετάρτη: Συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειας

Την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει γενικά ήπια χαρακτηριστικά, με λίγες νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά, οι οποίες σταδιακά θα εξασθενήσουν. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να εκδηλωθούν ασθενείς βροχοπτώσεις ή ψιχάλες στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενδεχομένως και στην Αττική, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σημαντικά φαινόμενα.

Πέμπτη και Παρασκευή: Περισσότερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια

Την Πέμπτη αναμένεται γενικά καλός καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες περισσότερες νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Αντίστοιχη εικόνα θα παρουσιάσει ο καιρός και την Παρασκευή, με την ηλιοφάνεια να διατηρείται σε αρκετές περιοχές.

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Ωστόσο, από την Παρασκευή ενδέχεται να εκδηλωθούν πιο αξιόλογα φαινόμενα στη βορειοδυτική Ελλάδα, με βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Τα φαινόμενα είναι πιθανό να διατηρηθούν και το πρωί του Σαββάτου.

Παράλληλα, στη Θράκη και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας δεν αποκλείεται να σημειωθεί ένα πέρασμα από τοπικές μπόρες αργά το βράδυ.

Αφρικανική σκόνη και ενίσχυση των ανέμων το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο αναμένεται να είναι η ημέρα με τα μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο το σκηνικό του καιρού θα επηρεαστεί σημαντικά από την αφρικανική σκόνη.

Η σκόνη θα βρίσκεται κοντά στη χώρα από την Παρασκευή, ενώ το βράδυ αναμένεται να επηρεάσει τη δυτική Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί ένα έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, το οποίο θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Την Πέμπτη οι νοτιάδες θα διατηρήσουν την επικράτησή τους, ενώ την Παρασκευή αναμένεται σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων σε πολλές περιοχές του βόρειου Αιγαίου. Το Σάββατο οι βοριάδες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Αργά το Σάββατο, η αλλαγή της διεύθυνσης των ανέμων σε βοριάδες στη βόρεια Ελλάδα ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Σάκης Αρναούτογλου: Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες έως 23 βαθμούς Κελσίου

Παρά τις τοπικές βροχές και την ενίσχυση των ανέμων, οι θερμοκρασίες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα διατηρηθούν σε ανοιξιάτικα επίπεδα, φτάνοντας ακόμη και τους 23 βαθμούς Κελσίου έως και το Σάββατο.

Από τα μέσα του μήνα και στη συνέχεια, η καιρική εικόνα φαίνεται να αλλάζει, με σημαντικά λιγότερες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ορισμένα συστήματα θα προσεγγίσουν τα δυτικά, δίνοντας τοπικά φαινόμενα, ωστόσο, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, με βάση τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, δεν διαφαίνεται κάποια ιδιαίτερη μεταβολή του καιρού μετά τις 15 Νοεμβρίου.

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