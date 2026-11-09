Μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δέλτα.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Δέλτα, μετά την κακοκαιρία και τις ισχυρές βροχές που έπληξαν την περιοχή στις 3 Νοεμβρίου. Η κήρυξη έχει διάρκεια τριών μηνών και θα ισχύει έως τις 3 Φεβρουαρίου.

Όπως ανακοινώθηκε «αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές διατάξεις για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Δέλτα θα προχωρήσει στις απαραίτητες έκτακτες παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και δημοτικές εγκαταστάσεις. Προτεραιότητά είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των προβλημάτων, η προστασία της ασφάλειας των πολιτών και η επαναφορά της ομαλής λειτουργίας των υποδομών του Δήμου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Δέλτα προγραμματίζει έκτακτες παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και δημοτικές εγκαταστάσεις. Όπως επισημαίνει ο Δήμος, οι υπηρεσίες του συνεχίζουν να εργάζονται με συντονισμό και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο θεσμικό και επιχειρησιακό μέσο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Δέλτα

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