Η καριέρα του και η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, καθώς έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Δαχτυλίδης.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος αποχαιρέτησε τον συνάδελφό τους, σημειώνοντας παράλληλα μερικές από τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την καριέρα και την πορεία του στην υποκριτική.

Ο Χρήστος Δαχτυλίδης, γεννήθηκε το 1932 και σπούδασε στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν, από όπου αποφοίτησε το 1959.

Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε από το Θέατρο Τέχνης, ενώ συμμετείχε και σε αρκετές ταινίες της Φίνος Φιλμ. Παράλληλα, συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, με την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση να σημειώνεται το 1960.

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«Με πολλή θλίψη είδαμε προ ολίγου ανάρτηση της φίλης μας ηθοποιού Λίλιαν Δαχτυλίδη, ότι έφυγε από την ζωή ο πατέρας της αγαπημένος ηθοποιός Χρήστος Δαχτυλιδης που έχει αφήσει εποχή με τις εμφανίσεις του στο θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση. Τον γνώρισα όταν έπαιξα πλάι του στους θρυλικούς Ιερόσυλος του Θάνου Λειβαδιτη. Ευγενικός, ταλαντούχος κι εκλεκτός ηθοποιός, με πλούσια καλλιτεχνική πορεία .

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Σπούδασε υποκριτική στην Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, από το οποίο αποφοίτησε το 1959.

Η θεατρική του πορεία ξεκίνησε στο Θέατρο Τέχνης, με το οποίο συνεργάστηκε για αρκετά χρόνια σε πολλές παραστάσεις. Συνέχεια είχε το Ελεύθερο Θέατρο, με αξιόλογα έργα όπως «Ένας Μήνας στην Εξοχή» του Τουργκένιεφ με τον θίασο Αλεξανδράκη - Γεωργούλη, «Αρμένικο Φεγγάρι» του Νίκου Φώσκολου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ποταμίτη και «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Πέλου Κατσέλη.

Από το 1982 έως το 1993 συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, με συμμετοχές σε 15 παραστάσεις, μεταξύ των οποίων «Οθέλλος» του Σαίξπηρ, «Ο Βασιλικός» του Αντώνη Ματέση, «Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα» του Κέσερλινγκ και «Φον Δημητράκης» του Δημήτρη Ψαθά.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1960 στην ταινία «2.000 Ναύτες και ένα Κορίτσι» του Γρηγόρη Γρηγορίου, αλλά και στη «Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα» σε σενάριο και σκηνοθεσία Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το 1966 ξεκίνησε η συνεργασία του με την Φίνος Φιλμ, με την ταινία «Κοινωνία Ώρα Μηδέν» του Ντίνου Δημόπουλου και συνεχίστηκε ως το 1973 σε άλλες δέκα ταινίες, όπως «Οι Σφαίρες Δεν Γυρίζουν Πίσω», «Εν Ονόματι του Νόμου» και «Εσχάτη Προδοσία». Η τελευταία του συνεργασία με τον Φίνο ήταν στην ταινία «Θέμα Συνειδήσεως» του Πέτρου Λύκα, ενώ η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1985 στην ταινία «Θερμοκήπιο».

Σημαντική ήταν η παρουσία του Χρήστου Δαχτυλίδη και στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε επιτυχημένες σειρές, όπως «Ο Άγνωστος Πόλεμος», «Εν Τούτω Νίκα», «Ρόκκος Χοϊδάς» και «Το Μινόρε της Αυγής». Επιπλέον, έπαιξε και σε περισσότερες από δέκα θεατρικές παραστάσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ, σε έργα σπουδαίων θεατρικών συγγραφέων.

Το 2011 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα το μυθιστόρημά του, με τίτλο «Γλυκιά – ξινή ζωή, αβάστακτη».

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