Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027, καθώς η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει μέχρι αύριο. Περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά θα μπορέσουν να λάβουν την ενίσχυση, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 30% και μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ. Αναλυτικά τα ποσά, οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και οι ημερομηνίες πληρωμής.

Πλησιάζει η ώρα για την έναρξη των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027, το οποίο αναμένεται να καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως αύριο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν την αίτησή τους.

Το φετινό επίδομα προβλέπει αυξημένη οικονομική ενίσχυση κατά 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ για κατοίκους περιοχών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και έχουν αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Η πρώτη πληρωμή, η οποία αφορά την προκαταβολή, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος θα καθοριστεί από το καύσιμο που χρησιμοποιεί, την περιοχή της κύριας κατοικίας του, τις κλιματικές συνθήκες, αλλά και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην ενότητα «Εφαρμογές» και ειδικότερα στην εφαρμογή «myΘέρμανση».

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους, το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιούν, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την επιφάνεια του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα, καθώς και αν πρόκειται για ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία.

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Εφόσον η κατοικία είναι μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν, θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που την παραχωρεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι, επίσης, η ύπαρξη δηλωμένου και έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE, στον οποίο ο αιτών θα εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Τα ποσά ανά καύσιμο και η ενίσχυση έως 1.560 ευρώ

Η επιδότηση για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 είναι αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε νοικοκυριό εξαρτάται από το μέσο θέρμανσης και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της κύριας κατοικίας.

Τα ποσά αναφοράς διαφοροποιούνται ανάλογα με το καύσιμο, ενώ προβλέπονται πρόσθετες προσαυξήσεις για περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης λόγω ψύχους.

Ειδικότερα, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Ηλεκτρική ενέργεια: 380 ευρώ.

Πέλετ: 360 ευρώ.

Καυσόξυλα και τηλεθέρμανση: 350 ευρώ.

Φυσικό αέριο: 325 ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο και μπλε κηροζίνη: 300 ευρώ.

Στα παραπάνω ποσά προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων, το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 1.040 ευρώ. Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το όριο ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ, ενώ σε οικισμούς όπου επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και ο κλιματικός συντελεστής είναι υψηλότερος, η επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ποσό θα προκύψει από τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών της περιοχής και των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Ποια καύσιμα καλύπτει το επίδομα θέρμανσης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την αγορά ενός μόνο είδους καυσίμου ή μέσου θέρμανσης ανά δικαιούχο.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνονται:

Πετρέλαιο θέρμανσης.

Φυσικό αέριο.

Υγραέριο.

Ηλεκτρική ενέργεια.

Καυσόξυλα.

Πέλετ.

Τηλεθέρμανση.

Φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη).

Για όσους επιλέξουν την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας, βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ενεργή παροχή ρεύματος στην κύρια κατοικία τους. Από τη συγκεκριμένη κατηγορία εξαιρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Αντίστοιχα, για την αγορά καυσόξυλων και πέλετ ισχύουν συγκεκριμένοι γεωγραφικοί περιορισμοί. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης εξετάζονται ο πληθυσμός του οικισμού και ο προβλεπόμενος κλιματικός συντελεστής.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους

Αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο παραμένουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά όρια έχουν ως εξής:

Άγαμοι: Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 16.000 ευρώ.

Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης: Το όριο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Εκτός από τα εισοδηματικά όρια, λαμβάνεται υπόψη και η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Για τους άγαμους, το ανώτατο όριο ορίζεται στις 200.000 ευρώ. Για τους έγγαμους διαμορφώνεται στις 260.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Από τη χορήγηση του επιδόματος αποκλείονται, μεταξύ άλλων, όσοι φιλοξενούνται, τα εξαρτώμενα μέλη, όσοι δηλώνουν επαγγελματική στέγη ως κατοικία για την οποία ζητούν την επιδότηση, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης

Η πρώτη καταβολή της ενίσχυσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 και θα αφορά την προκαταβολή του επιδόματος.

Το ύψος της προκαταβολής θα εξαρτηθεί από το εάν ο ενδιαφερόμενος είχε λάβει αντίστοιχη ενίσχυση και κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Συγκεκριμένα:

Παλαιοί δικαιούχοι: Θα λάβουν προκαταβολή ίση με το 60% του επιδόματος που είχαν εισπράξει τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, προσαυξημένη κατά 30%.

Νέοι δικαιούχοι: Η προκαταβολή θα αντιστοιχεί στο 50% του προβλεπόμενου επιδόματος, επίσης αυξημένο κατά 30%.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80 ευρώ.

Η επόμενη πληρωμή αναμένεται έως τις 28 Μαΐου 2027, αφού προηγηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις των στοιχείων που αφορούν τις αγορές καυσίμων.

Επιπλέον, για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται και τρίτη καταβολή, η οποία έχει προγραμματιστεί έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Ειδική διαδικασία προβλέπεται για τα νοικοκυριά που διαμένουν σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας πρέπει πρώτα να δημιουργήσει το προφίλ του κτιρίου στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Στη συνέχεια, οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία των διαμερισμάτων, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί απαραίτητο βήμα, ώστε οι ένοικοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να μπορέσουν να προχωρήσουν στην υποβολή των δικών τους αιτήσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην έκδοση των παραστατικών αγοράς πετρελαίου. Αυτά θα πρέπει να συνδέονται με το ΑΦΜ που έχει δηλωθεί κατά τη δημιουργία του προφίλ της πολυκατοικίας, προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι πριν υποβάλουν αίτηση

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ότι οι πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στην πλατφόρμα myAADE είναι σωστές.

Ειδικότερα, θα πρέπει να ελέγξουν:

Ότι διαθέτουν ενεργούς κωδικούς TAXISnet.

Ότι τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους είναι σωστά δηλωμένα.

Ότι έχουν επιλέξει το είδος θέρμανσης που πράγματι χρησιμοποιούν.

Ότι ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία τους.

Ότι έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό IBAN στο myAADE.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 4η Δεκεμβρίου 2026. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.