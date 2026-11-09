Σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, καθώς και άλλων Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Συγκεκριμένα, σήμερα γιορτάζουν οι:
- Νεκτάριος
- Νεκτάρης
- Νεκταρία
- Νεκταρίνα
- Νεκταρούλα
- Ελλάδιος
- Ελλάδης
- Θεόκτιστος
- Θεοκτίστη
- Μαύρος
- Μαύρα
- Μαυρούλα
- Μαυρίτσα
Η γιορτή του Αγίου Νεκταρίου
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά στις 9 Νοεμβρίου τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου, ενός από τους πλέον αγαπητούς Αγίους της Ορθοδοξίας, ο οποίος συνδέθηκε ιδιαίτερα με την Αίγινα και τη Μονή της Αγίας Τριάδας.
Ο Άγιος Νεκτάριος, γνωστός και ως θαυματουργός, γεννήθηκε στη Σηλυβρία της Θράκης το 1846 και εκοιμήθη στις 8 Νοεμβρίου 1920. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία πλήθος πιστών συρρέει σε ναούς και μοναστήρια για να προσκυνήσει.