Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: LIVE το μεγάλο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Λεπτό προς λεπτό η σημαντική αναμέτρηση στο Φάληρο για την Super League.

Σπουδαίο ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» του Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετρούσαν εννέα διαδοχικές νίκες εντός κι εκτός συνόρων, μέχρι που μεσοβδόμαδα έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία με τη Ρεν στη Βρετάνη για το UEFA Europa League - θετικό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση.

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν δυο βαθιές ανάσες παίζοντας στην Τούμπα, καθώς μετά το 3-1 επί της ΑΕΚ για το Κύπελλο, επικράτησαν με 2-1 και του Αστέρα Τρίπολης. Το ματς στο Φάληρο αποτελεί ένα crash test για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, ειδικά μετά τους κλυδωνισμούς που έφερε στα αποδυτήρια ο «υποβιβασμός» του Τάισον στη Β’ ομάδα.

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