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Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: LIVE το μεγάλο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: LIVE το μεγάλο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
Λεπτό προς λεπτό η σημαντική αναμέτρηση στο Φάληρο για την Super League.

Σπουδαίο ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» του Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετρούσαν εννέα διαδοχικές νίκες εντός κι εκτός συνόρων, μέχρι που μεσοβδόμαδα έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία με τη Ρεν στη Βρετάνη για το UEFA Europa League - θετικό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση.

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν δυο βαθιές ανάσες παίζοντας στην Τούμπα, καθώς μετά το 3-1 επί της ΑΕΚ για το Κύπελλο, επικράτησαν με 2-1 και του Αστέρα Τρίπολης. Το ματς στο Φάληρο αποτελεί ένα crash test για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, ειδικά μετά τους κλυδωνισμούς που έφερε στα αποδυτήρια ο «υποβιβασμός» του Τάισον στη Β’ ομάδα.

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LIVE

  • ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

    22:54:41

    Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 για την 10η αγωνιστική της Super League.

  • 90' Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

    22:49:57

    Κεφαλιά του Σάλιακα η μπάλα πέρασε άουτ

  • 85' Μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός

    22:45:44

    Σουτ του Γκονζάλες αποκρούει ο Μοναστηρλής, με τον Ζότα Σίλβα να παίρνει το ριμπάουντ αλλά σούταρε άουτ.

  • 77' Νέα διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

    22:37:33

    Έξω οι Ρόκα και Τσικίνιο, μέσα οι Φορτούνης και Ζέλσον Μάρτινς

  • 71' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ που κάνει το 1-1

    22:31:51

    Ο Ζίβκοβιτς εκμεταλλεύεται το λάθος του Ορτέγκα και κάνει το 1-1

  • 58΄ ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό

    22:18:16

    Ο Γκονζάλες κάνει το 1-0 για τους Πειραιώτες

  • 55΄ Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

    22:16:16

    Εκτός οι Έσε (με τραυματισμό) και Μάριους για να μπουν οι Πουέρτα και Γκονζάλες.

  • 52' Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

    22:13:23

    Δυνατό σουτ του Μάριους απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μοναστηρλής

  • 46' Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση

    22:06:25

    Επέστρεψαν οι ομάδες από τα αποδυτήρια

  • 45' Ημίχρονο στο Φάληρο

    21:52:29

    Στο 0-0 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

  • 33' Κίτρινη κάρτα για παίκτη του Ολυμπιακού

    21:35:13

    Ο Ρέτσος ανατρέπει τον Ζαφείρη και ο διαιτητής του δείχνει την κίτρινη κάρτα.

  • 30' ΑΠΙΘΑΝΗ ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

    21:32:50

    Ο Ζαφείρης βγαίνει τετ α τετ με τον Ορτέγκα αλλά χάνει ένα εύκολο για την κλάση του γκολ.

    {https://x.com/PAOK_FC/status/2119513586510725277}

  • 26' Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

    21:28:25

    Κεφαλιά του Πιρόλα, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

  • 19' Σοβαρός τραυματισμός για παίκτη του ΠΑΟΚ

    21:22:06

    Ο Γιάχιτς έπεσε άσχημα στο γήπεδο, με τον Τέιλορ να ετοιμάζεται να μπει στη θέση του. Σηκώθηκε και αποχωρεί υποβασταζόμενος ο παίκτης του ΠΑΟΚ.

  • 10΄ Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

    21:12:31

    Σουτ του Ρόκα, μετά από σέντρα του Ζότα Σίλβα, μπλοκάρει ο Μοναστηρλής.

  • 1' Σέντρα στο Γ. Καραϊσκάκης

    21:02:38

    Ξεκίνησε το μεγάλο ντέρμπι στο Φάληρο.

  • Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

    20:59:20

    Όλα έτοιμα προκειμένου να ξεκινήσει η μεγάλη αναμέτρηση στο Φάληρο

  • Η βαθμολογική θέση των δυο ομάδων

    20:54:22

    Ο Ολυμπιακός είναι στους 22 βαθμούς και θέλει να μειώσει τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στους 18 βαθμούς και δεν θα έλεγε όχι σε μια μεγάλη νίκη που θα τον φέρει και πάλι στην 3η θέση της βαθμολογίας.

  • Μεγάλο ντέρμπι στο Φάληρο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ

    20:52:36

    Σπουδαίο ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

    Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

    {https://x.com/olympiacosfc/status/2119487770133746125}

    {https://x.com/PAOK_FC/status/2119491412290904319}

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