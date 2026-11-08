Μεταβαίνει στο σημείο ιατροδικαστής.

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το απόγευμα της Κυριακής 8/11 καθώς εντοπίστηκε σορός μέσα σε βαλίτσα στην οδό Αλκαμένους και Χαρίσσης στον Άγιο Παντελεήμονα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ένας 29χρονος άνδρας μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα και ενημέρωσε πως στο πεζοδρόμιο υπάρχει μια βαλίτσα και έχει περίεργη οσμή.

Άμεσα, βρέθηκαν εκεί αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν πως στην βαλίτσα μέσα υπάρχει μια ανθρώπινη σορός. Στο σημείο μεταβαίνει μάλιστα και ιατροδικαστής.

Από εκεί και πέρα, παρά τις αρχικές πληροφορίες πως η σορός άνηκε σε άνδρα, τελικά φαίνεται πως το θύμα που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα είναι γυναίκα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ