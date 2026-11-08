Η 57χρονη που συνελήφθη στον Κολωνό υποσχόταν ότι θα αποπληρώσει τα δάνεια των θυμάτων της αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 57χρονη Πολωνή που εντοπίστηκε στον Κολωνό και σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Η ΕΛΑΣ εντόπισε τη γυναίκα στις αρχές Νοεμβρίου στην περιοχή του Κολωνού έχοντας στο όνομα της ένταλμα σύλληψης για απάτη την οποία είχε διαπράξει το 2003 όταν είχε παρουσιαστεί στα υποψήφια θύματα της ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας.

Η δράστρια υποσχόταν ότι θα αποπληρώσει τα δάνεια τους αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ παράλληλα κατάρτιζε πλαστές συμβάσεις που αφορούσαν στη χορήγηση δανείων από πολωνικές τράπεζες.

Το παράνομο οικονομικό όφελος για τη 57χρονη ξεπερνάει τα 18.000 ευρώ. Μετά τη σύλληψη της, η γυναίκα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.