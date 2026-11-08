Σοβαρές αιχμές αφήνει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη στάση της Κυβέρνησης όσον αφορά τη φερόμενη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσιογραφικά ρεπορτάζ που αφορούν τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία για την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει ερωτήματα για τη φύση της επικοινωνίας μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας και ζητάει εξηγήσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση για το ζήτημα τονίζοντας πως η «σιωπή δεν μπορεί να είναι απάντηση».

Παράλληλα, μέσω της σημερινής (8/11) δήλωσης που φέρει την υπογραφή των Δημήτρη Μάντζου και Γιάννη Μανιάτη υποστηρίζει «ότι η μελέτη, η υλοποίηση και η ολοκλήρωση του έργου της πόντισης υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων οφείλουν να προχωρήσουν αποκλειστικά με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και μόνο με τις διαδικασίες που αυτό περιγράφει».

Η ανακοίνωση:

«Οι πληροφορίες που διακινούνται στον Τύπο σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και ιδίως με τις ενέργειες είτε της αναδόχου γαλλικής εταιρείας είτε της ίδιας της Γαλλικής Κυβέρνησης προς την πλευρά της Τουρκίας προκαλούν ερωτηματικά.

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Ειδικότερα, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσον υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία της γαλλικής πλευράς προς την Τουρκία, με ποιον σκοπό και ποια διατύπωση, και εάν τόσο το γεγονός της επικοινωνίας όσο και το περιεχόμενο αυτής ήταν εκ των προτέρων γνωστά και εγκεκριμένα από την Ελλάδα.

Η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης ασφαλώς δεν μπορεί να είναι η σιωπή.

Ενόψει της σοβαρότητας του ζητήματος, όχι μόνο για το ίδιο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και για τη μελλοντική εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, απαιτείται άμεση και αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Κυβέρνηση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες των εμπλεκομένων μερών καθώς και το πώς η ελληνική διπλωματία αξιολογεί τις συνέπειες αυτών.

Εξάλλου, με δεδομένο το κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον του έργου και τη σπουδαιότητα αυτού για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, σύμφωνα και με τον αρχικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου το 2011, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής πρόκειται να καταθέσει σχετική Επίκαιρη Ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από την πλευρά μας, επαναλαμβάνουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι η μελέτη, η υλοποίηση και η ολοκλήρωση του έργου της πόντισης υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων οφείλουν να προχωρήσουν αποκλειστικά με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και μόνο με τις διαδικασίες που αυτό περιγράφει».