Οι μέχρι τώρα αναφορές από τις αρχές της Νορβηγίας κάνουν λόγο για τραυματίες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν διασώστες και ασθενοφόρα.

Σκηνές μεγάλης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του πρωταθλήματος Νορβηγίας μεταξύ της Τρόμσο και της Μπόντο/Γκλιμτ όταν μέρος της εξέδρας στο γήπεδο κατέρρευσε με αποτέλεσμα οπαδοί να βρεθούν στο κενό.

Ειδικότερα, το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης όταν ο τερματοφύλακας της Μπόντο/Γκλιμτ, αντιλήφθηκε το συμβάν και ειδοποίησε άμεσα τον διαιτητή, ο οποίος διέκοψε την αναμέτρηση.

Μετά την υποχώρηση της εξέδρας, δύο οπαδοί φέρεται να έπεσαν στο κενό, ενώ συνολικά τέσσερα άτομα δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες στο γήπεδο. Μάλιστα, ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μπήκαν στα αποδυτήρια.

Στη συνέχεια, οι αρχές έκριναν ασφαλές να συνεχιστεί το παιχνίδι μετά τους σχετικούς ελέγχους και οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο για να ολοκληρώσουν τον αγώνα.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.