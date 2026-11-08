Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, μέχρι τώρα πάνω από 80 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και μεταφερθεί στα κοντινότερα νοσοκομεία.

Τουλάχιστον 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την σύγκρουση τρένων που σημειώθηκε την Κυριακή (8/11) στα νότια του Καΐρου στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το Associated Press, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αλ Αγιάντ όταν η μία αμαξοστοιχία με κατεύθυνση από την Γκίζα στο Φαγιούμ συγκρούστηκε με το πίσω μέρος βαγονιού αμαξοστοιχίας που κατευθυνόταν προς τη νότια επαρχία Ασουάν.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, μέχρι τώρα πάνω από 80 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και μεταφερθεί στα κοντινότερα νοσοκομεία, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για 4 νεκρούς. Ομάδες διάσωσης και γερανοί βρίσκονται στο σημείο για να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στη γραμμή.

{https://x.com/nexta_tv/status/2119424952050819084}

Παράλληλα, ο πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ ελ Σίσι δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι διέταξε έρευνα για να διαλευκανθούν άμεσα τα αίτια της τραγωδίας.

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Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών τρένων στην ίδια περιοχή.