Τα τοπικά μέσα μετέδωσαν φωτογραφίες που έδειχναν σπασμένα προστατευτικά κιγκλιδώματα και το βαρύ όχημα αναποδογυρισμένο στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου Α3 στην Κροατία.

Ένα σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (8/11) σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο στην Κροατία όταν τουριστικό λεωφορείο, υπό άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, το λεωφορείο που έφερε σέρβικες πινακίδες κινούταν με κατεύθυνση προς το Ζάγκρεμπ όταν ανετράπη. Από το σοκαριστικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι ενώ περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν. Στο λεωφορείο επέβαιναν 33 επιβάτες και δύο οδηγοί, όπως αναφέρουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Κροατία.

Τα τοπικά μέσα μετέδωσαν φωτογραφίες που έδειχναν σπασμένα προστατευτικά κιγκλιδώματα και το βαρύ όχημα αναποδογυρισμένο στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου. Ο αυτοκινητόδρομος Α3 στην Κροατία ξεκινά από τα σύνορα της Σερβίας, περνάει από το Ζάγκρεμπ και καταλήγει στη Σλοβενία με τις αρχές πλέον να ερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.

{https://x.com/TRTBalkanBHSC/status/2119362742674985423}

Στο σημείο κλήθηκε ελικόπτερο για τη μεταφορά των τραυματιών σύμφωνα με το ρεπορτάζ του HRT.

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