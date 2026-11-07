Αναλυτικά το μήνυμα του ΥΠΕΞ.

Τη θλίψη και τον αποτροπιασμό του για την τραγική επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Κρακοβία εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά του, το υπουργείο δηλώνει βαθιά συγκλονισμένο από το περιστατικό, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Ελλάδας στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την αλληλεγγύη της χώρας μας προς τον πολωνικό λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους όσοι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών

«Βαθιά συγκλονισμένοι από την τραγική επίθεση με πυροβολισμούς στην Κρακοβία.

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Οι ειλικρινείς συλλυπητήριες εκφράσεις μας προς τις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες».

{https://x.com/GreeceMFA/status/2119132216038973930}