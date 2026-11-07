Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικοί αγώνες δρόμου, των 5 χιλιομέτρων και το Universities Night Run 5 χλμ., από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας στο Σύνταγμα προς το Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 17:00 έως τις 21:10.

Σε ισχύ τίθενται σήμερα Σάββατο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ολόκληρη την Αττική λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με σημαντικούς οδικούς άξονες να κλείνουν σταδιακά το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026.

Οι περιορισμοί αφορούν τόσο το κέντρο της Αθήνας όσο και περιοχές από τον Μαραθώνα έως την πρωτεύουσα, ενώ προβλέπονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των αθλητών.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικοί αγώνες δρόμου, των 5 χιλιομέτρων και το Universities Night Run 5 χλμ., από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας στο Σύνταγμα προς το Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 17:00 έως τις 21:10.

Η διαδρομή περιλαμβάνει τη λεωφόρο Αμαλίας, την Πανεπιστημίου, τη Ρήγα Φεραίου, την Ακαδημίας, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και την Ηρώδου Αττικού, με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Νωρίτερα, από τις 16:00 έως τις 16:55, θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες δρόμου 1.200 μέτρων για παιδιά και αθλητές των Special Olympics και ΑμεΑ, στη διαδρομή από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας μέσω της Ηρώδου Αττικού προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.

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Λόγω των αγώνων, θα εφαρμοστούν σταδιακοί αποκλεισμοί σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, ενώ θα ισχύσουν και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε συγκεκριμένα σημεία.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα στην Αθήνα

Από τις 14:00 έως τις 22:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, στην οδό Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος τους και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από τις 14:00 έως τις 21:00 θα ισχύσουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ, καθώς και στις οδούς Ριζάρη, Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μελεάγρου και Κλεάνθους.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ακαδημίας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη λεωφόρο Συγγρού, στην Αθανασίου Διάκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Καρέα, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, καθώς και σε τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Παράλληλα, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα ισχύσει από τις 09:00 του Σαββάτου έως τις 19:30 της Κυριακής σε σειρά κεντρικών οδικών αξόνων, μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Αμαλίας και Συγγρού, καθώς και οι οδοί Αρδηττού, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Κυριακής

Αύριο, Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, από τις 08:30 έως τις 18:15.

Η εκκίνηση θα δοθεί στον Μαραθώνα και οι δρομείς θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος, περνώντας από τον Τύμβο του Μαραθώνα, με κατεύθυνση προς την Αθήνα.

Η διαδρομή συνεχίζεται μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος, του ανισόπεδου κόμβου Σταυρού, της λεωφόρου Μεσογείων, της Μιχαλακοπούλου, της Φειδιππίδου, του κόμβου Κηφισίας και Αλεξάνδρας και της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσω της Ηρώδου Αττικού.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιομέτρων, από τις 08:00 έως τις 10:10, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί της Κυριακής θα επεκταθούν από τον Μαραθώνα έως το κέντρο της Αθήνας, επηρεάζοντας σημαντικούς δρόμους και λεωφόρους.

Στη λεωφόρο Μαραθώνος θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, από την αφετηρία του αγώνα έως τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, από τις 05:00 έως τις 13:30. Στο τμήμα από τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου έως τη λεωφόρο Διονύσου οι αποκλεισμοί θα ισχύσουν από τις 07:30 έως τις 15:00, ενώ από τη λεωφόρο Διονύσου έως τη λεωφόρο Λαυρίου – Κλεισθένους, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, από τις 08:00 έως τις 16:45.

Στη λεωφόρο Μεσογείων, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως τη λεωφόρο Κατεχάκη, η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 08:30 έως τις 18:30.

Επιπλέον, κυκλοφοριακές απαγορεύσεις θα ισχύσουν στη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, στις οδούς Αγίας Παρασκευής, Δημοκρατίας, Χρυσής Σμύρνης και Σπηλαίου Πανός, καθώς και σε εξόδους της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Παλλήνη. Κλειστή θα παραμείνει και η έξοδος 15 της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Μαραθώνος, με τις σχετικές απαγορεύσεις να ισχύουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Στο κέντρο της Αθήνας, από τις 05:00 έως τις 13:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ακαδημίας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη λεωφόρο Συγγρού, στην Αθανασίου Διάκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Καρέα, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου και σε τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Από τις 05:00 έως τις 19:30 θα παραμείνουν κλειστές η λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, η οδός Αρδηττού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας.

Παράλληλα, από τις 05:00 έως τις 18:30 θα ισχύσουν αποκλεισμοί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στη Ριζάρη, στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στη Μελεάγρου και στην Κλεάνθους.

Από τις 06:00 έως τις 18:30 θα διακοπεί επίσης η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μεσογείων, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών, στη Φειδιππίδου, στη Θηβών, στη Μιχαλακοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.