Η μακροπρόθεσμη επιτυχία εξαρτάται από τη διατήρηση των συνεργασιών με την τοπική κοινότητα και από την εξασφάλιση προστατευόμενων διαδρόμων γης για το μέλλον.

Όταν ο Νίκολας και η Ράκελ Λοκ μετέτρεψαν το οικογενειακό κτηνοτροφικό αγρόκτημα σε Οικολογικό Καταφύγιο Γκουαπιασού (Reserva Ecológica de Guapiaçu) το 2001, οι δεκαετίες της κτηνοτροφίας είχαν εκχερσώσει μεγάλο μέρος του αυτόχθονου Ατλαντικού Δάσους.

Τα επόμενα είκοσι χρόνια, μέλη της ομάδας φύτεψαν ιθαγενή δέντρα και ανασυγκρότησαν υγροτόπους, ώστε να συνδεθούν τα διάσπαρτα τμήματα του δάσους. Ωστόσο, η δεντροκάλυψη από μόνη της δεν μπορούσε να φέρει πίσω το νοτιοαμερικανικό ταπίρ, που έλειπε από την πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο από το 1914. Η αποκατάσταση του βιοτόπου ήταν μόνο το πρώτο βήμα για να επιστρέψει στην περιοχή το μεγαλύτερο φυτοφάγο της.

Το πρόγραμμα δείχνει πώς η φυσική αποκατάσταση του βιοτόπου και η ενεργή διαχείριση της άγριας ζωής λειτουργούν μαζί για την αναδημιουργία κατεστραμμένων οικοσυστημάτων. Συνδυάζοντας τη φύτευση ιθαγενών δέντρων με τις συντονισμένες απελευθερώσεις ζώων, οι οικολόγοι έφεραν ένα θεμελιώδες φυτοφάγο πίσω στην ιστορική του περιοχή εξάπλωσης.

Αποκατάσταση βοσκοτόπων και υγροτόπων

Η οικογένεια Λοκ καλλιεργούσε τη γη στη λεκάνη απορροής του Γκουαπιασού από το 1907, προτού ιδρύσει το μη κερδοσκοπικό καταφύγιο για την προστασία των δασών που είχαν απομείνει. Σύμφωνα με έκθεση του World Land Trust του Φεβρουαρίου 2025, οι πρώτες προσπάθειες αναδάσωσης οδήγησαν στη φύτευση περίπου 840.000 δέντρων σε 607 εκτάρια, δηλαδή περίπου 6.070 στρέμματα.

Για να διαφοροποιηθεί το τοπίο, εργάτες έφτιαξαν χωμάτινα φράγματα και εκτρέψαν τοπικά ρυάκια, ώστε οι πρώην βοσκότοποι να γίνουν ξανά λειτουργικές λιμνοθάλασσες. Οι υγρότοποι αυτοί φιλοξενούν σήμερα υγιείς πληθυσμούς καπιμπάρων, καϊμάν με πλατύ ρύγχος, ερωδιών και διάφορων υδρόβιων πτηνών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το έργο του καταφυγίου συνεχίζεται και επεκτείνει αυτούς τους αρχικούς διαδρόμους βιοτόπων, μέσω της παραγωγής φυταρίων σε τοπικό φυτώριο. Τα επίσημα αρχεία της REGUA αναφέρουν σήμερα πάνω από 1.000.000 φυτεμένα φυτάρια και 710 εκτάρια (περίπου 7.100 στρέμματα) αποκατεστημένης γης υπό ενεργό προστασία.

Η σύνδεση των απομονωμένων τμημάτων του δάσους επιτρέπει στα μικρότερα είδη άγριας ζωής να κινούνται μόνα τους μέσα στη λεκάνη απορροής. Τα μεγαλύτερα θηλαστικά, όμως, συναντούσαν σοβαρά φυσικά εμπόδια στο γύρω αγροτικό τοπίο και χρειάζονταν άμεση βοήθεια για να επιστρέψουν πλήρως.

Η επιστροφή των ταπίρ μέσω επανεισαγωγής

Επειδή τα ταπίρ δεν μπορούσαν να επιστρέψουν μόνα τους στην περιοχή, διασχίζοντας κατακερματισμένους αυτοκινητόδρομους και αγροκτήματα, οι οικολόγοι χρειάστηκε να παρέμβουν άμεσα. Το 2017, η REGUA συνεργάστηκε με το πρόγραμμα Refauna και το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο του Ρίο ντε Τζανέιρο για να ξεκινήσει ένα στοχευμένο πρόγραμμα επανεισαγωγής.

Οι ερευνητές απελευθέρωσαν στο καταφύγιο τρία αρχικά ταπίρ, παρακολουθώντας τις μετακινήσεις τους με κολάρα ραδιοεντοπισμού και κάμερες-παγίδες. Τα ζώα προσαρμόστηκαν γρήγορα στο αποκατεστημένο δάσος, τρέφονται με ιθαγενή φυτά και διασπείρουν σπόρους σε όλη τη λεκάνη απορροής.

Σύντομα το πρόγραμμα κατέγραψε τα πρώτα μικρά που γεννήθηκαν στη φύση, αποδεικνύοντας ότι τα ζώα μπορούσαν να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν χωρίς ανθρώπινη βοήθεια. Η σελίδα παρακολούθησης της REGUA αναφέρει επί του παρόντος 11 ταπίρ που κινούνται ελεύθερα, μαζί με τρία μικρά που γεννήθηκαν στη φύση. Η ευρύτερη περιφερειακή παρακολούθηση δείχνει ότι ο συνολικός πληθυσμός μέσα και γύρω από το καταφύγιο μπορεί πλέον να φτάνει μέχρι τα 25 άτομα. Η συνεχιζόμενη παρακολούθηση μετρά πώς αυτά τα μεγάλα φυτοφάγα επηρεάζουν τη διασπορά σπόρων και την ανάπτυξη του δάσους στις γειτονικές ιδιοκτησίες.

Τι παραμένει αβέβαιο

Η επιτυχία του καταφυγίου Γκουαπιασού δείχνει ότι η υποβαθμισμένη αγροτική γη μπορεί να ανακτήσει τη βιοποικιλότητά της με επίμονη προσπάθεια επί δεκαετίες. Οι ερευνητές τονίζουν, ωστόσο, ότι η φύτευση δέντρων από μόνη της δεν αρκούσε για να επιστρέψουν τα είδη που έλειπαν.

Χωρίς ενεργή επανεισαγωγή και συνεχή προστασία, τα ιθαγενή ταπίρ θα εξακολουθούσαν να λείπουν από το δάσος. Για να ανασυσταθεί ένα οικοσύστημα, χρειάζεται τόσο να αναδομηθεί το φυσικό περιβάλλον όσο και να επιστρέψουν πραγματικά τα ζώα που ανήκουν εκεί.

Καθώς οι δασικοί διάδρομοι επεκτείνονται, μέλη της ομάδας συνεχίζουν να παρακολουθούν την ποιότητα του νερού, τη σταθερότητα του εδάφους και την ποικιλία των φυτών σε όλη τη λεκάνη. Η μακροπρόθεσμη επιτυχία εξαρτάται από τη διατήρηση των συνεργασιών με την τοπική κοινότητα και από την εξασφάλιση προστατευόμενων διαδρόμων γης για το μέλλον.

Πηγή: Futura