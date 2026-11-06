Τα πτερύγια πρέπει να ξεσκονίζονται περίπου μία φορά την εβδομάδα. Αν υπάρχει μεγαλύτερη συσσώρευση, μπορεί να χρειαστεί γενικός καθαρισμός μία φορά τον μήνα.

Υπάρχουν πολλά σημεία στο σπίτι όπου μπορεί να κρύβεται σκόνη, και ο ανεμιστήρας οροφής είναι ένα από αυτά.

Δεν είναι μόνο δύσκολο να δείτε τη σκόνη που μαζεύεται στα πτερύγια, αλλά είναι και δύσκολο να καθαρίσετε έναν ανεμιστήρα που βρίσκεται αρκετά μέτρα πάνω από το κεφάλι σας.

Παρακάτω μια επαγγελματίας καθαρίστρια σπιτιών μοιράζεται τις καλύτερες συμβουλές της σχετικά με τον καθαρισμό του ανεμιστήρα οροφής.

Τι να λάβετε υπόψη πριν ξεκινήσετε

Πριν καθαρίσετε τον ανεμιστήρα, σκεφτείτε πόσο ψηλά βρίσκεται και ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσετε: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σκάλα ή ξεσκονιστήρι με επεκτεινόμενη λαβή. «Πρέπει επίσης να σκεφτείτε αν είναι ασφαλές να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα κι αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε σκάλα», εξηγεί η San Angelo. «Είναι η σκάλα σας σταθερή; Είναι αρκετά ψηλή; Νιώθετε άνετα πάνω σε σκάλα;»

Επιπλέον, πρέπει να αποφασίσετε αν απλώς θα ξεσκονίσετε τον ανεμιστήρα ή αν θα κάνετε γενικό καθαρισμό. Ο γενικός καθαρισμός απαιτεί σκάλα, ένα πανί μικροϊνών και ένα καθαριστικό διάλυμα. Περιλαμβάνει το σκούπισμα των πτερυγίων με καθαριστικό διάλυμα (ίσως διάλυμα με χλωρίνη για λεύκανση) και πανί μικροϊνών, σύμφωνα με την San Angelo. «Οι μαγικές "γόμες" κάνουν επίσης θαύματα στα βρόμικα πτερύγια, επαναφέροντας το λευκό τους χρώμα», εξηγεί.

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Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζετε τους ανεμιστήρες οροφής

Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από το πόσο βρόμικοι είναι οι ανεμιστήρες. Σύμφωνα με την San Angelo, πρέπει να τους καθαρίζετε μόλις δείτε ίχνη σκόνης στα πτερύγια. Τα πτερύγια πρέπει να ξεσκονίζονται περίπου μία φορά την εβδομάδα. Αν υπάρχει μεγαλύτερη συσσώρευση, μπορεί να χρειάζεται να κάνετε γενικό καθαρισμό του ανεμιστήρα περίπου μία φορά τον μήνα.

Τι θα χρειαστείτε

Αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο με σκάλα:

Σκάλα

Ξεσκονιστήρι ή πανί μικροϊνών

Αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο με επεκτεινόμενο στέλεχος:

Ξεσκονιστήρι με επεκτεινόμενο στέλεχος

Αν κάνετε γενικό καθαρισμό:

Σκάλα

Πανί μικροϊνών

Καθαριστικό διάλυμα

Μαγική γόμα (προαιρετικά)

Πώς να καθαρίσετε έναν ανεμιστήρα οροφής

Αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο με σκάλα:

Τοποθετήστε τη σκάλα κάτω από τον ανεμιστήρα. Βεβαιωθείτε ότι η σκάλα είναι σταθερή και ασφαλής.

Πάρτε το πανί μικροϊνών και ανεβείτε στη σκάλα.

Σκουπίστε κάθε πτερύγιο με το πανί μικροϊνών. Καθαρίστε το πάνω και το κάτω μέρος του πτερυγίου, καθώς και γύρω από τον κινητήρα.

Αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο με επεκτεινόμενη λαβή:

Επεκτείνετε τη λαβή ώστε να φτάνει στα πτερύγια του ανεμιστήρα.

Ξεσκονίστε κάθε πτερύγιο με το ξεσκονιστήρι.

Αν κάνετε γενικό καθαρισμό:

Τοποθετήστε τη σκάλα κάτω από τον ανεμιστήρα. Βεβαιωθείτε ότι η σκάλα είναι σταθερή και ασφαλής.

Ψεκάστε το καθαριστικό διάλυμα απευθείας πάνω στο πανί.

Ανεβείτε στη σκάλα.

Σκουπίστε κάθε πτερύγιο με το πανί μικροϊνών. Καθαρίστε το πάνω και το κάτω μέρος του πτερυγίου, καθώς και γύρω από τον κινητήρα. Κάντε το ίδιο αν χρησιμοποιείτε μαγική γόμα.

Συμβουλές για τον καθαρισμό των ανεμιστήρων οροφής

Υπάρχουν ορισμένα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβετε όταν καθαρίζετε τον ανεμιστήρα οροφής, ειδικά αν είναι κρεμασμένος από ψηλή οροφή. Η San Angelo συμβουλεύει να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο ανεμιστήρας είναι εντελώς κλειστός πριν τον καθαρίσετε.

«Επίσης, να χρησιμοποιείτε πάντα σταθερή σκάλα και να μην ανεβαίνετε ποτέ σε περιστρεφόμενη καρέκλα για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα οροφής», προειδοποιεί.

Πηγή: Southern Living