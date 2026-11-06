Ο δεύτερος κύκλος της ΕΛΑΣ ξεκινάει αυτές τις μέρες, όπως αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας. «Πόρτα-πόρτα, που λένε, με εθελοντές, με οργανωτική συγκρότηση», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Έχουμε επιλέξει έναν δύσκολο δρόμο, έξω από τη Βουλή, αλλά μέσα στην κοινωνία. Χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χωρίς γραφεία ακόμα, με δυσκολίες, αλλά έχουμε επιλέξει έναν όμορφο αγώνα που κινητοποιεί χιλιάδες πολίτες», ανέφερε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Mega News.

«Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι θετικά, αλλά μπαίνουμε σε έναν δεύτερο κύκλο. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της γέννησης και δημιουργίας της ΕΛΑΣ και τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη φάση. Και η δεύτερη φάση είναι αυτό που στήσαμε στο διαδικτυακό τόπο, να πάρει υπόσταση υλική και πραγματική μέσα στην κοινωνία.

Να μπορούν, δηλαδή, οι πολίτες να δουν τους εκπροσώπους, τα μέλη και τους φίλους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο χωριό, στη γειτονιά, στους χώρους δουλειάς.

Και αυτή είναι η πιο δημιουργική φάση της ιδρυτικής μας διαδικασίας και πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί κι αυτή η φάση, θα είμαστε σε ακόμα καλύτερη θέση και θα μπορούμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, να έχουμε μια προοπτική νίκης στις επόμενες εκλογές», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και πρόσθεσε: «Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διαδικτυακή μιντιακή παρουσία. Αυτό μπορεί να κερδηθεί μονάχα αν δουλέψουμε και θα δουλέψουμε μέσα στην κοινωνία με τις παραδοσιακές πολιτικές μεθόδους.

Πόρτα-πόρτα, που λένε, με εθελοντές, με οργανωτική συγκρότηση, και αυτή τη δεύτερη, αυτόν τον δεύτερο κύκλο ξεκινάμε αυτές τις μέρες».

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