Η πρώτη βραδινή έξοδος μετά το γάμο. Η νέα ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα.

Μερικοί μήνες έχουν περάσει από όταν η Δανάη Μπάρκα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του συντρόφου της, Φάνη Μπότση, ενώ φαίνεται να έχει απομείνει λίγος χρόνος μέχρι η ηθοποιός να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Παράλληλα, φαίνεται πως η Δανάη Μπάρκα διανύει από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της και μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια και ηθοποιός, έκανε μία νέα ανάρτηση αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ότι βρέθηκε στην πρόβα generale της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου, λίγες μόλις ημέρες πριν οι δύο ερμηνεύτριες ξεκινήσουν τις κοινές τους εμφανίσεις σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας.

Η νέα ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από την ξεχωριστή βραδιά, σημειώνοντας παράλληλα μερικές από τις σκέψεις της.

Στη σχετική λεζάντα, ο ενθουσιασμός της είναι φανερός, καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά:

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«Ναι, μετά τον γάμο πρώτη νυχτερινή έξοδος με την ίδια προετοιμασία ,έτσι για να ανέβει το ηθικό.

Ντύθηκα, στολίστηκα, ήπια τις βιταμίνες μου, και πήγα να δω πρόβα generale των κοριτσιών της καρδιάς μου που φέτος θα ξεσηκώσουν τα ΠΣΚ της Αθήνας.

Αχ, τι ωραία πέρασα.. πόσα θα ήθελα να σας δείξω αλλά καλύτερα να πάτε μόνοι σας από αύριο να δείτε τι επική υπερπαραγωγή έχουν στήσει.

Show να χαρεί το μάτι σας, καψούρα να σκιστεί η ψυχή σας, χορός να πιαστεί η μέση σας, ταλέντο, λάμψη, και οι 2 θεάρες Νατάσα-Δέσποινα.

Υ.Γ 1:) ψάχνω να δω ποια άλλη τζενεράλε θα προλάβω

Υ.Γ 2:)Αφού δε γέννησα εκεί απ’ την πολλή χαρά, τότε είμαι τυχερή

Υ.Γ 3:) Νατάσα- Δέσποινα.. το ντουέτο που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν. Πεθαίνω».

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