Σε κοινό βηματισμό Ελλάδα - Κύπρος με τις δύο NAVTEX να οριοθετούν το πως θα κινηθεί το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» και την Τουρκία να απαντά με αντι-NAVTEX.
Η NAVTEX καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή πόντισης του καλωδίου μέχρι και την κυπριακή ΑΟΖ. Στο τμήμα των περιοχών βόρεια της Κρήτης, που περιλαμβάνουν και διεθνή ύδατα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι έρευνες, ακόμη και μετά το επεισόδιο της Κάσου. Το κύριο τμήμα των ερευνών που απομένει αφορά την περιοχή ανατολικά της Κάσου, μέχρι τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ.
Η ισχύς της NAVTEX είναι άμεση, κάτι που σημαίνει ότι το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, το οποίο παραμένει στο λιμάνι του Ηρακλείου, θα αποπλεύσει άμεσα για την περιοχή των ερευνών.
Δείτε τη NAVTEX της Κύπρου
Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας K. Κόμπο στο πλαίσιο του στενού συντονισμού των δύο χωρών.
Αντι-Navtex από την Τουρκία
Η Αγκυρα με την αντι-NAVTEX αναφέρει ότι τμήμα της θαλάσσιας περιοχής που δεσμεύτηκε με την ελληνική NAVTEX 1411/26 εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπως αυτή έχει δηλωθεί στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020. Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν έχει δώσει άδεια για τις συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες και ζητεί τον συντονισμό τους με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.
Η NAVTEX της Ελλάδας
ZCZC HA15 061413 UTC NOV 26 IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26
EAST CRETAN SEA
SOUTHEAST CRETAN SEA
EAST MEDITERRANEAN SEA
RESEARCH OPERATION FOR
UNDERWATER CABLE INSTALLATION
WILL BE CONDUCTED BY ‘ABEILLE MARENGO’
FROM 06 NOV 26 UNTIL 06 MAR 27
IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:
35 24.98N – 024 56.13E
35 28.18N – 024 56.56E
35 29.86N – 024 59.46E
35 30.28N – 025 14.95E
35 25.04N – 025 57.13E
35 26.62N – 026 10.82E
35 23.13N – 026 17.24E
35 21.44N – 026 31.46E
35 18.51N – 026 47.22E
35 18.15N – 026 54.30E
35 19.95N – 027 11.84E
35 19.34N – 027 24.74E
35 12.93N – 027 34.55E
35 00.96N – 027 41.45E
34 46.87N – 028 09.64E
34 41.74N – 028 40.27E
34 26.01N – 029 24.87E
34 22.57N – 029 32.16E
34 16.97N – 029 51.75E
34 11.28N – 029 57.82E
34 09.68N – 030 04.31E
WIDE BERTH REQUESTED 2NM
CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC MAR 27
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