Οι NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία και τι υποστηρίζει.

Η Τουρκία εξέδωσε διπλή αντι-NAVTEX απαντώντας στις κινήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, αναφορικά με τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (6/11), αρχικά η Ελλάδα και στη συνέχεια η Κύπρος εξέδωσαν τις αναμενόμενες NAVTEX για τις έρευνες του πλοίου «Abeille Marengo» σχετικά με την πόντιση του καλωδίου.

Αργότερα, υπήρξε η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας, η οποία προχώρησε στην έκδοση αντι-NAVTEX, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ελληνική NAVTEX δεσμεύει περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Επίσης, η Άγκυρα προέβη στην ίδια κίνηση και ως απάντηση στη NAVTEX που εξέδωσε η Κύπρος για έρευνες σχετικά με το καλώδιο τηλεπικοινωνιών East to Med, για τη σύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη, μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας.

Άγκυρα: Περιοχή εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας

Στην αντι-NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία αναφορικά με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, υποστηρίζει ότι μέρος της περιοχής που δεσμεύει η ελληνική ναυτική αναγγελία για τη διαδρομή του ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo «βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας», που «κοινοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη» στις 18 Μαρτίου 2020.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει συγκατάθεση για τις ερευνητικές δραστηριότητες» που περιγράφονται στην ελληνική NAVTEX, συμπληρώνει η τουρκική ναυτική αναγγελία. «Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των τουρκικών ναυτιλιακών δικαιοδοσιών πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές», αναφέρει ακόμα. Η τουρκική αντι-NAVTEX είναι σε ισχύ έως τις 6 Μαρτίου 2027, όπως και η ελληνική ναυτική αναγγελία.

«Μην διεξάγετε ερευνητικές δραστηριότητες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα χωρίς συντονισμό και συγκατάθεση των αρμόδιων τουρκικών αρχών», καταλήγει το μήνυμα.

Η απάντηση της Τουρκίας στη NAVTEX της Κύπρου

Το πρωί της Παρασκευής, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας - Διάσωσης της Κύπρου εξέδωσε NAVTEX με ισχύ από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου, για την εκτέλεση ερευνών από το πλοίο Kobi Ruegg για το καλώδιο τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων East to Med, για τη διασύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη, μέσω της Σαουδικής Αραβίας και της Ελλάδας.

Στην αντι-NAVTEX η Τουρκία υποστηρίζει ότι η κυπριακή ναυτική αναγγελία «εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό» και η περιοχή που δεσμεύει εμπίπτει «στην τουρκική περιοχή παροχής υπηρεσιών NAVTEX και στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο», όπως γνωστοποιήθηκε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου.

Επίσης αναφέρει ότι «εν αναγνωρίζει, ούτε αποδέχεται τις νομικές αξιώσεις που προβάλλονται από την κυβέρνηση της Νότιας Κύπρου» σε αυτή τη NAVTEX, ενώ η ναυτική αναγγελία της Άγκυρας θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 15 Νοεμβρίου.

Οι NAVTEX της Ελλάδας και της Κύπρου για το Abeille Marengo

Το απόγευμα της Παρασκευής (6/11), ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου εξέδωσε NAVTEX, σύμφωνα με την οποία το Abeille Marengo θα πραγματοποιήσει έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου από τις 6 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 6 Μαρτίου 2027.

Το ερευνητικό πλοίο της γαλλικής εταιρείας NEXANS- που είναι αγκυροβολημένο στο Ηράκλειο από όπου αναμένεται να αποπλεύσει άμεσα- θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών του, καθώς και σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες, την περιγραφή των εργασιών, τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών.

«Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, ο υπουργός Εξωτερικών «εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως», ανέφερε ακόμα η ανακοίνωση.

Η ελληνική NAVTEX

ZCZC HA15 061413 UTC NOV 26 IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26

EAST CRETAN SEA

SOUTHEAST CRETAN SEA

EAST MEDITERRANEAN SEA

RESEARCH OPERATION FOR

UNDERWATER CABLE INSTALLATION

WILL BE CONDUCTED BY ‘ABEILLE MARENGO’

FROM 06 NOV 26 UNTIL 06 MAR 27

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

35 24.98N – 024 56.13E

35 28.18N – 024 56.56E

35 29.86N – 024 59.46E

35 30.28N – 025 14.95E

35 25.04N – 025 57.13E

35 26.62N – 026 10.82E

35 23.13N – 026 17.24E

35 21.44N – 026 31.46E

35 18.51N – 026 47.22E

35 18.15N – 026 54.30E

35 19.95N – 027 11.84E

35 19.34N – 027 24.74E

35 12.93N – 027 34.55E

35 00.96N – 027 41.45E

34 46.87N – 028 09.64E

34 41.74N – 028 40.27E

34 26.01N – 029 24.87E

34 22.57N – 029 32.16E

34 16.97N – 029 51.75E

34 11.28N – 029 57.82E

34 09.68N – 030 04.31E

WIDE BERTH REQUESTED 2NM

CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC MAR 27

NNNN

Η NAVTEX της Κύπρου

Ακολούθησε η κυπριακή NAVTEX για τις έρευνες του Abeille Marengo. Η ναυτική αναγγελία καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή πόντισης του καλωδίου μέχρι και την κυπριακή ΑΟΖ. Στο τμήμα των περιοχών βόρεια της Κρήτης, που περιλαμβάνουν και διεθνή ύδατα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι έρευνες, ακόμη και μετά το επεισόδιο της Κάσου. Το κύριο τμήμα των ερευνών που απομένει αφορά την περιοχή ανατολικά της Κάσου, μέχρι τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ.

Η ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και Great Sea Interconnector για τις έρευνες

Ανακοίνωση για τις έρευνες εξέδωσαν ο ΑΔΜΗΕ και η Great Sea Interconnector Α.Ε., στην οποία αναφέρουν ότι θα παράσχουν πρόσθετα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό του έργου.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΑΔΜΗΕ και η Great Sea Interconnector Α.Ε. ανακοινώνουν ότι οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές εξέδωσαν τις σχετικές αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για τη διενέργεια ερευνών βυθού από το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, σε θαλάσσιες περιοχές κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.

Οι έρευνες εντάσσονται στις συνεχιζόμενες τεχνικές εργασίες για την ανάπτυξη του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, και θα παράσχουν πρόσθετα δεδομένα που απαιτούνται για τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό του έργου».