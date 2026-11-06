Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Σερρών, ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, τον περασμένο Αύγουστο. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος της ανακρίτριας, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται- ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, δηλώνοντας αθώος. Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση ενώπιον των δικαστικών αρχών, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του πατέρα του. Στο πλευρό του βρέθηκε και η μητέρα του, η οποία προσκόμισε στην ανακρίτρια φωτογραφίες από κοινές οικογενειακές στιγμές, μεταξύ των οποίων και από γενέθλια που είχαν γιορτάσει μαζί πατέρας και γιος, επιχειρώντας να αντικρούσει την εικόνα της συγκρουσιακής σχέσης. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 36χρονου, Γιάννης Γιάντσιος, κατέθεσε υπόμνημα με τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε ο εντολέας του, υποστηρίζοντας ότι αυτή ενδέχεται να του προκαλούσε κενά μνήμης.

Παρά την άρνηση των κατηγοριών και τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του 36χρονου, κρίνοντας ότι πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται την 1η Αυγούστου, όταν ο ίδιος ο 36χρονος εντόπισε τον πατέρα του νεκρό μέσα στην ισόγεια κατοικία του. Αρχικά, οι εκτιμήσεις παρέπεμπαν σε θάνατο από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν την αρχική εικόνα. Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι ο 67χρονος είχε χάσει τη ζωή του από εσωτερική αιμορραγία, η οποία προκλήθηκε από σοβαρά τραύματα. Το στοιχείο αυτό έστρεψε την έρευνα προς την κατεύθυνση της ανθρωποκτονίας.

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Τους προηγούμενους μήνες, ο 36χρονος είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στα μέσα ενημέρωσης ζητώντας να εντοπιστεί ο υπαίτιος για τον θάνατο του πατέρα του. Ωστόσο, οι αντιφάσεις που εντοπίστηκαν στις καταθέσεις και στις δημόσιες τοποθετήσεις του, σε συνδυασμό με τα αποδεικτικά στοιχεία και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, οδήγησαν τις αστυνομικές αρχές στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχέση πατέρα και γιου χαρακτηριζόταν από συχνές εντάσεις και προστριβές, ενώ στο παρελθόν είχαν καταγραφεί και καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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