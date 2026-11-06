Ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος δήλωσε ότι αυτή θα ήταν η θέση του για το Μουντιάλ 2030 εάν ήταν πρωθυπουργός.

Σε περίπτωση που ο τελικός του Μουντιάλ 2030 διεξαχθεί στο Μαρόκο, τότε η Ισπανία θα αποσυρθεί από τη συνδιοργάνωση του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού, δήλωσε ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό.

Ο 65χρονος υποψήφιος πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτή θα είναι η θέση του σε περίπτωση που είναι επικεφαλής της κυβέρνησης. «Ο τελικός πρέπει να διεξαχθεί εκεί όπου είναι δίκαιο και κατάλληλο, που αδιαμφισβήτητα είναι στην Ισπανία», δήλωσε ο Φεϊχό στο La Sexta.

Ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος επεσήμανε πως η Ισπανία και η Πορτογαλία ήταν αρχικά οι συνδιοργανώτριες χώρες και το Μαρόκο «προσκλήθηκε μετά». Πρόσθεσε ότι η Ισπανία είναι κατάλληλη για τον τελικό και διότι είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια τόσου στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

«Εάν η Ισπανία δεν φιλοξενήσει τον τελικό, δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει στη διοργάνωση του τουρνουά», υπογράμμισε. Όταν ρωτήθηκε εάν ως πρωθυπουργός θα τασσόταν υπέρ της αποχώρησης της Ισπανίας από τη συνδιοργάνωση σε περίπτωση που το Μαρόκο αναλάμβανε τον τελικό, απάντησε: «Ναι».

{https://x.com/elchiringuitotv/status/2118487806607511865}

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Τα «υποψήφια» γήπεδα για τον τελικό του Μουντιάλ 2030

Η Ισπανία, το Μαρόκο και η Πορτογαλία θα συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ 2030, ενώ οι τρεις πρώτες αναμετρήσεις θα φιλοξενηθούν στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη, στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το πρώτο Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.

Αγώνες θα διεξαχθούν σε 11 γήπεδα της Ισπανίας, έξι του Μαρόκου και τρία της Πορτογαλίας, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ 2030.

Το νέο στάδιο «Χασάν Β» των 115.000 θέσεων, που θα κατασκευαστεί στην Καζαμπλάνκα, είναι ανάμεσα στα «υποψήφια» για τον τελικό του Μουντιάλ 2030. Το ίδιο ισχύει για το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» της Μαδρίτης, που μπορεί να φιλοξενήσει 83.000 θεατές, αλλά και το Καμπ Νόου στη Βαρκελώνη, η χωρητικότητα του οποίου θα φτάσει τις 105.000 θέσεις όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης.

Πηγή: Athletic