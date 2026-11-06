Για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κατηγορείται ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ.

Τα ευρήματα σε αποθήκες του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, στο Λος Άντζελες- μεταξύ άλλων φωτογραφίες του με ανήλικες- οδήγησαν στη σύλληψη του 82χρονου από το FBI, αλλά και στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σε δύο αποθήκες που νοίκιαζε ο Τόμας Μαρκλ στο Λος Άντζελες τις τελευταίες δύο δεκαετίες εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων «φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου του ίδιου με κορίτσια προεφηβικής ηλικίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Πράκτορες του FBI συνέλαβαν τον 82χρονο σε οίκο ευγηρίας στη Φλόριντα, την Παρασκευή (6/11). Εντός της ημέρας αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή. Εάν καταδικαστεί, ο Τόμας Μαρκλ θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή.

FBI: Ο Μαρκλ φέρεται να στοχοποίησε αθώα παιδιά

«Το FBI και οι εταίροι μας συνέλαβαν τον Τόμας Μαρκλ αφού έρευνα του FBI αποκάλυψε ότι κατείχε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», ανακοίνωσε ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ.

«Ο κ. Μαρκλ φέρεται να στοχοποίησε αθώα παιδιά και επιδίωξε να κλέψει την αθωότητά τους, μέσω των εγκληματικών ενεργειών του», συμπλήρωσε και σημείωσε ότι οι πράκτορες του FBI «κινήθηκαν γρήγορα, ταυτοποίησαν και εντόπισαν» το υλικό και συνέλαβαν τον 82χρονο στη Φλόριντα.

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«Κάθε αρπακτικό που στοχοποιεί παιδιά δεν θα έχει ασφαλές καταφύγιο σε αυτή τη χώρα, ή οπουδήποτε αλλού προσπαθήσει να κρυφτεί», υπογράμμισε και μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τις Αρχές επιβολής του νόμου στο Μεξικό, τις Φιλιππίνες και τις Νήσους Μάρσαλ.

Τι βρήκε το FBI στις αποθήκες του Τόμας Μαρκλ στο Λος Άντζελες

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Τόμας Μαρκλ ξεκίνησε όταν ο γιος του- ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ- κατήγγειλε στην αστυνομία των Φιλιππίνων ότι βρήκε πληθώρα φωτογραφιών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο σπίτι όπου ζούσε ο πατέρας του πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις αρχές των Φιλιππίνων, επρόκειτο για περισσότερες από 7.000 φωτογραφίες και ένα βίντεο. Δεύτερο αρχείο παρόμοιων φωτογραφιών εντοπίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα έπειτα από έφοδο της αστυνομίας σε αποθήκη που φέρεται να νοίκιαζε ο 82χρονος στο Ροσαρίτο του Μεξικού, όπου ζούσε στο παρελθόν.

Τον Οκτώβριο, οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου ενημερώθηκαν για ένορκη κατάθεση αναφορικά με τα ευρήματα στις Φιλιππίνες, ενώ ήρθαν σε επαφή με άλλο άτομο, που αποκάλυψε ότι ο Τόμας Μαρκλ νοίκιαζε αποθηκευτικό χώρο στο Λος Άντζελες. Αυτά που βρήκαν οι πράκτορες του FBI στην πρώτη αποθήκη τους οδήγησαν και στη δεύτερη.

Στις αποθήκες που νοίκιαζε ο 82χρονος από το 2008- και η τελευταία πληρωμή για αυτές έγινε τον προηγούμενο μήνα- οι πράκτορες του FBI βρήκαν και κατάσχεσαν 78 αντικείμενα, ανάμεσά τους διαφάνειες, αρνητικά φιλμ και βιβλία, που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σε ένορκη κατάθεση περιγράφονται τα ευρήματα. Σε δύο φωτογραφίες φαίνεται ένας άνδρας- τον οποίο μάρτυρας αναγνώρισε ως τον Τόμας Μαρκλ- και ένα γυμνό κορίτσι προεφηβικής ηλικίας. Σε άλλη, φαίνεται ένα γυμνό κορίτσι προεφηβικής ηλικίας σε δωμάτιο που φαίνεται να είναι σε αλυσίδα μοτέλ στις Φιλιππίνες. Επίσης περιγράφονται άλλες φωτογραφίες που φαίνεται να δείχνουν τον Μαρκλ με παιδιά.

Μέγκαν Μαρκλ: Δεν είχε επαφή με τα παιδιά μου για να τα προστατεύσω

Μέχρι στιγμής η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για τη σύλληψη του πατέρα της. Στις 23 Οκτωβρίου, έπειτα από τα πρώτα δημοσιεύματα για τις καταγγελίες περί κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε βάρος του πατέρα της, είχε εκδώσει ανακοίνωση.

Σε αυτή, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι τόνιζε πως είναι βαθύτατα ταραγμένη με τις καταγγελίες και αποκάλυψε πως η αστυνομία του Λονδίνου την είχε ενημερώσει το 2018 για «ανησυχητικούς ισχυρισμούς» σε βάρος του Τόμας Μαρκλ, με τον οποίο δεν έχει επαφές.

Μάλιστα, η Μέγκαν Μαρκλ υπογράμμιζε ότι ο λόγος που δεν επέτρεψε στον πατέρα της να έχει επαφή με τα δύο παιδιά της ήταν προκειμένου να τα προστατεύσει. Η δούκισσα του Σάσεξ δεν έχει επαφή με τον πατέρα της από το 2018, όταν εκείνος δεν παρέστη στον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι και ο 82χρονος δεν έχει συναντήσει ποτέ τα εγγόνια της.

«Είμαι βαθιά ταραγμένη με τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 24 ώρες και οι σκέψεις μου είναι με όποια παιδιά μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη», ανέφερε η Μέγκαν Μαρκλ στην ανακοίνωση. Σχετικά με την επιστολή για την οποία την ενημέρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία το 2018, σημείωνε ότι περιείχε «ανησυχητικούς ισχυρισμούς σε βάρος του πατέρα μου» και πως τη διαβεβαίωσαν ότι γίνεται έρευνα.

«Ελπίζω ότι τώρα μπορεί να γίνει κατανοητό- παρά τη διαστρέβλωση από ορισμένα ΜΜΕ όλα αυτά τα χρόνια- πως η απόσταση από τον πατέρα μου και η επιλογή μου να μην του επιτρέψω να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά μου οφειλόταν σε έναν λόγο: να τα προστατεύσω. Πίστευα ότι οι αρχές έκαναν το ίδιο για άλλες οικογένειες», υπογράμμιζε.

Κατέληγε πως παρότι το εύρος όσων αποκαλύφθηκαν «είναι πιο αποτρόπαιο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς», ήλπιζε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και πως προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η προστασία αθώων παιδιών.