Παρά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα αναφερόμενα φαινόμενα συνδέονται με εξωγήινη δραστηριότητα.

Ένα μυστηριώδες μαύρο τριγωνικό αντικείμενο, το οποίο αιωρούνταν αθόρυβα πάνω από ορεινή περιοχή και στη συνέχεια επιτάχυνε με ταχύτητα που θύμιζε μαχητικό αεροσκάφος, ανέφεραν ότι παρατήρησαν πράκτορες του FBI, σύμφωνα με νέα έγγραφα του αμερικανικού Πενταγώνου που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Όπως μεταδίδει το Fox News, το περιστατικό καταγράφηκε το 2026 και περιλαμβάνεται σε σειρά αποχαρακτηρισμένων εγγράφων για τα μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP), όπως χαρακτηρίζονται επισήμως τα UFO στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αναφορά του FBI, οι πράκτορες παρατήρησαν ένα σκοτεινό, μη ανακλαστικό αντικείμενο τριγωνικού σχήματος, που έμοιαζε με drone και είχε εκτιμώμενο άνοιγμα πτερύγων από 2,7 έως 4,6 μέτρα.

Το αντικείμενο δεν διέθετε ορατούς κινητήρες, έλικες ή σύστημα προώθησης, ενώ φέρεται να ανυψώθηκε κατακόρυφα πάνω από μια οροσειρά, προτού επιταχύνει απότομα και εξαφανιστεί μέσα σε φαράγγι, χωρίς να παράγει ήχο.

Τι κατέγραψε η ειδική υπηρεσία του Πενταγώνου

Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή έκθεση της υπηρεσίας All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), η οποία ερευνά περιστατικά μη αναγνωρισμένων φαινομένων.

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Σύμφωνα με την έκθεση, το μαύρο τριγωνικό αντικείμενο ανέβηκε περίπου 60 έως 90 μέτρα πάνω από την κορυφογραμμή, παρέμεινε ακίνητο για περίπου 20 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε μέσα σε δύο έως τρία δευτερόλεπτα.

Οι μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι, χρησιμοποιώντας φορητό θερμικό εξοπλισμό, παρατήρησαν ομοιόμορφη θερμική υπογραφή στην επιφάνειά του, χωρίς τις συγκεντρώσεις θερμότητας που συνήθως συνδέονται με κινητήρες.

Ωστόσο, το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι η ταχύτητα του αντικειμένου εκτιμήθηκε από τους μάρτυρες και δεν μετρήθηκε με επιστημονικά όργανα.

Παράλληλα, υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των δύο αναφορών ως προς τη διάρκεια του περιστατικού. Το FBI κάνει λόγο για περίπου τρία δευτερόλεπτα, ενώ η AARO περιγράφει μεγαλύτερη χρονική ακολουθία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει προσδιοριστεί η ταυτότητα ή η προέλευση του αντικειμένου.

Από το 1952 έως σήμερα: Οι άλλες μυστηριώδεις αναφορές

Τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης περιστατικά προηγούμενων δεκαετιών.

Σε έκθεση της 19ης Ιανουαρίου 1957, καταγράφεται ότι αμερικανικό βομβαρδιστικό B-52 εντόπισε άγνωστο στόχο στο ραντάρ του, ενώ πετούσε κοντά στη Σαουδική Αραβία. Το σήμα παρέμεινε ορατό για πέντε έως επτά λεπτά, προτού εξαφανιστεί.

Άλλη αναφορά αφορά τρεις προσκόπους που το 1952 υποστήριξαν ότι είδαν ένα ασημένιο αντικείμενο να κινείται αθόρυβα με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα κοντά στο νησί Σάντα Καταλίνα της Καλιφόρνιας.

Στα έγγραφα περιλαμβάνεται ακόμη έρευνα του 2010 σε ράντσο της Γιούτα, όπου κάτοικοι περιέγραψαν παράξενα φώτα, άγνωστα πλάσματα και ακόμη και μια υποτιθέμενη «πύλη» προς άλλον κόσμο.

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