Το υλικό περιλαμβάνει αναφορές για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα πάνω από πυρηνικές εγκαταστάσεις, καταγραφές ραντάρ με εντυπωσιακές ταχύτητες, μαρτυρίες στρατιωτικών και σχέδια για τη δημιουργία ειδικά προστατευμένης υπόγειας εγκατάστασης στη Νεβάδα.

Οι φάκελοι της CIA και του Πενταγώνου, που αποχαρακτηρίστηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα, επαναφέρουν στο προσκήνιο μία από τις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις της σύγχρονης ιστορίας, που σχετίζεται με τα UFO. Πρόκειται για 40 έγγραφα και τρία βίντεο, τα οποία περιλαμβάνουν περιστατικά από το 1952 έως και το 2026, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και οι στρατιωτικές Αρχές διερεύνησαν επί δεκαετίες τις αναφορές για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα φαινόμενα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγραφές στρατιωτικών αισθητήρων στη Μέση Ανατολή, οι αναφορές για φωτεινά αντικείμενα κοντά σε εγκαταστάσεις πυρηνικών πυραύλων, αλλά και μία εκτενής έκθεση που αφορά ερευνητικό πρόγραμμα του αμερικανικού Πενταγώνου, προϋπολογισμού 22 εκατομμυρίων δολαρίων.

{https://x.com/FoxUSNews/status/2126647728411419030}

Τα τρία στρατιωτικά βίντεο από τη Μέση Ανατολή

Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν βρίσκονται τρία βίντεο τα οποία καταγράφηκαν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, το 2020, το 2023 και το 2026.

Το υλικό προέρχεται από θερμικές κάμερες και συστήματα νυχτερινής παρατήρησης και διαβιβάστηκε στην ειδική υπηρεσία του Πενταγώνου που είναι αρμόδια για τη διερεύνηση ανεξήγητων ανώμαλων φαινομένων, γνωστή ως AARO.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο βίντεο του 2020, διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων, καταγράφεται ένα αντικείμενο που κινείται στον ουρανό, ενώ η κάμερα προσπαθεί να διατηρήσει την εστίασή του.

Αντίστοιχα, στην καταγραφή του 2023, διάρκειας 13 δευτερολέπτων, εμφανίζεται ένα άγνωστο αντικείμενο το οποίο παρακολουθείται από στρατιωτικό σύστημα απεικόνισης.

Το πιο πρόσφατο βίντεο, που καταγράφηκε το 2026 και διαρκεί 54 δευτερόλεπτα, παρουσιάζει πολλαπλά αντικείμενα στον ουρανό, με την κάμερα να επικεντρώνεται σε δύο από αυτά, τα οποία εμφανίζονται να αλλάζουν πορεία.

Οι αμερικανικές Αρχές, πάντως, δεν προχωρούν σε οριστική εκτίμηση για την ταυτότητα ή την προέλευση των αντικειμένων. Οι περιγραφές που συνοδεύουν τις καταγραφές δεν συνιστούν απόδειξη ότι πρόκειται για εξωγήινα σκάφη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn72eue7mb21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μυστηριώδης καταγραφή ραντάρ με ταχύτητα 2.650 χιλιομέτρων την ώρα

Ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί ερωτήματα αφορά καταγραφή πολιτικού ραντάρ στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, εντοπίστηκαν οκτώ ανεξήγητα σήματα, τα οποία φέρονται να κάλυψαν απόσταση περίπου 62 χιλιομέτρων μέσα σε 84 δευτερόλεπτα.

Οι αναλυτές του Πενταγώνου εξέτασαν το ενδεχόμενο τα σήματα να προέρχονταν από ένα και μόνο αντικείμενο. Σε αυτή την περίπτωση, η εκτιμώμενη ταχύτητά του θα έφτανε περίπου τα 2.650 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή περίπου 2,5 φορές την ταχύτητα του ήχου.

Το αντικείμενο φέρεται επίσης να κινήθηκε σε υψόμετρο μεταξύ 16.700 και 21.300 μέτρων, πραγματοποιώντας απότομη αλλαγή κατεύθυνσης κατά 39 μοίρες.

Ωστόσο, οι περιορισμοί του συστήματος ραντάρ δεν επέτρεψαν στους ερευνητές να επιβεβαιώσουν ότι και τα οκτώ σήματα αφορούσαν το ίδιο αντικείμενο. Έτσι, το περιστατικό εξακολουθεί να καταγράφεται ως ανεξήγητο.

Ο μηχανικός της Lockheed που είδε ένα άγνωστο αντικείμενο το 1953

Στους αποχαρακτηρισμένους φακέλους περιλαμβάνεται και μία ιδιαίτερη μαρτυρία από το 1953, η οποία προέρχεται από τον Κλάρενς «Κέλι» Τζόνσον, έναν από τους σημαντικότερους μηχανικούς της αμερικανικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας.

Ο Τζόνσον, ο οποίος αργότερα συνδέθηκε με τον σχεδιασμό των κατασκοπευτικών αεροσκαφών U-2 και SR-71 Blackbird, ανέφερε ότι στις 16 Δεκεμβρίου 1953 παρατήρησε ένα σκοτεινό αντικείμενο κοντά στο ράντσο του στην Καλιφόρνια.

Το περιέγραψε ως αντικείμενο που έμοιαζε με ημισέληνο ή πτέρυγα και παρέμεινε σχεδόν ακίνητο στον ουρανό για περίπου τρία λεπτά, προτού απομακρυνθεί προς τα δυτικά.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης ενισχύεται από το γεγονός ότι την ίδια χρονική στιγμή πλήρωμα αεροσκάφους του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι είχε εντοπίσει ένα αντικείμενο με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Παρά τις δύο ανεξάρτητες μαρτυρίες, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο του προγράμματος Project Blue Book, κατέληξε τότε στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για φακοειδές νέφος.

Οι 1.500 αναφορές για UFO και οι τέσσερις θεωρίες της CIA

Το ενδιαφέρον των αμερικανικών υπηρεσιών για τα UFO δεν αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη.

Ήδη από τη δεκαετία του 1950, η CIA συγκέντρωνε και αξιολογούσε εκατοντάδες αναφορές για μυστηριώδη αντικείμενα που εμφανίζονταν στον ουρανό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με έγγραφο του 1952, οι αναλυτές είχαν καταγράψει περίπου 1.500 περιστατικά θεάσεων «ιπτάμενων δίσκων» μέσα σε διάστημα πέντε ετών, ενώ μόνο τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς είχαν αναφερθεί περίπου 250 περιστατικά.

Η υπηρεσία εξέταζε τέσσερις βασικές πιθανές εξηγήσεις:

Λανθασμένη αναγνώριση μετεωρολογικών μπαλονιών ή συμβατικών αεροσκαφών.

Οπτικές ψευδαισθήσεις και ασυνήθιστα ατμοσφαιρικά φαινόμενα.

Μυστικά στρατιωτικά και εξοπλιστικά προγράμματα των ΗΠΑ ή της Σοβιετικής Ένωσης.

Το ενδεχόμενο εξωγήινης προέλευσης ορισμένων αντικειμένων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις, ένα ποσοστό της τάξης του 10% έως 20% των περιστατικών δεν μπορούσε να εξηγηθεί με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Παράλληλα, η CIA εξέφραζε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η μαζική δημοσιοποίηση τέτοιων αναφορών, τόσο στην εθνική ασφάλεια όσο και στην ψυχολογία της κοινής γνώμης, ενώ εξέταζε και το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης του φαινομένου από τη Σοβιετική Ένωση για σκοπούς προπαγάνδας.

Οι φωτεινοί δίσκοι πάνω από πυρηνικές εγκαταστάσεις

Από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία των αποχαρακτηρισμένων αρχείων είναι οι επαναλαμβανόμενες αναφορές για άγνωστα φωτεινά αντικείμενα κοντά σε αμερικανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αεροπορική βάση Malmstrom, στη Μοντάνα, όπου στρατιωτικό προσωπικό είχε καταγράψει θεάσεις φωτεινών δίσκων και παράξενων φώτων πάνω από εγκαταστάσεις πυρηνικών πυραύλων.

Ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά σημειώθηκε τον Μάρτιο του 1967. Εκείνη την περίοδο, δέκα πυρηνικοί πύραυλοι τύπου Minuteman τέθηκαν ξαφνικά εκτός λειτουργίας, ενώ παράλληλα φρουροί ασφαλείας ανέφεραν την παρουσία ενός φωτεινού αντικειμένου κοντά στις εγκαταστάσεις.

Τα έγγραφα καταγράφουν τη χρονική συνύπαρξη των δύο γεγονότων, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύουν ότι υπήρχε αιτιώδης σύνδεση μεταξύ τους.

Αντίστοιχες αναφορές για άγνωστα αντικείμενα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις εμφανίζονται και σε μεταγενέστερα στρατιωτικά αρχεία, μεταξύ αυτών και περιστατικά του 1975.

Το σχέδιο για υπόγεια εγκατάσταση στη Νεβάδα και τα «βιολογικά δείγματα»

Ίσως το πιο ασυνήθιστο στοιχείο της νέας δημοσιοποίησης αφορά μία έκθεση της Bigelow Aerospace, η οποία συνδέεται με ερευνητικό πρόγραμμα του αμερικανικού Πενταγώνου για τα UFO, γνωστό ως AAWSAP.

Το πρόγραμμα είχε προϋπολογισμό 22 εκατομμυρίων δολαρίων και στόχευε στη διερεύνηση άγνωστων αεροδιαστημικών φαινομένων και πιθανών μελλοντικών απειλών.

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η εταιρεία εκπόνησε το 2009 αρχιτεκτονικά σχέδια για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερα ασφαλούς υπόγειας εγκατάστασης στη Νεβάδα.

Ο χώρος προβλεπόταν να έχει έκταση περίπου 460 τετραγωνικών μέτρων και να βρίσκεται σε βάθος αρκετών μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε τοίχους από σκυρόδεμα πάχους περίπου ενός μέτρου και βαριές χαλύβδινες πόρτες, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιεχομένου του.

Το στοιχείο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η περιγραφή του σκοπού της εγκατάστασης. Στα έγγραφα γίνεται αναφορά στην ανάγκη αποθήκευσης «εξωτικού υλικού ή ιστού», καθώς και βιολογικών δειγμάτων που θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί από διάφορες πηγές.

Η συγκεκριμένη διατύπωση έχει προκαλέσει εικασίες για πιθανή σύνδεση με υλικό εξωγήινης προέλευσης. Ωστόσο, τα έγγραφα δεν αποδεικνύουν ότι τα δείγματα ήταν εξωγήινα ούτε επιβεβαιώνουν ότι η υπόγεια εγκατάσταση κατασκευάστηκε τελικά.