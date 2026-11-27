Πρόκειται για τον Αλεξέι Σόκπα, γνωστό και ως «Κινέζο».

Συνελήφθη, το μεσημέρι της Παρασκευής, 43χρονος για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, που έγινε στις 14/1/24 στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με την αστυνομία η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν συνεργασίας με τις Αρχές της Τουρκίας, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Σε βάρος του 43χρονου αλλοδαπού είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο δράσης της οποίας τελέστηκε η ανθρωποκτονία 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη, την 14-01-2024 στον Νέο Κόσμο Αττικής.

Πρόκειται για τον Αλεξέι Σόπκα γνωστό και ως «Κινέζο» ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο στα κατεχόμενα της Κύπρου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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Η εκτέλεση Ζαμπούνη

Σε βίντεο, που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύφθηκε καρέ-καρέ η εκτέλεση του 44χρονου, γνωστού μέλους της Greek Mafia. Το μαφιόζικο χτύπημα διήρκεσε μόλις 28 δευτερόλεπτα.

Όπως φαίνεται ο Βαγγέλης Ζαμπούνης μπαίνει στο τζιπ του, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το βενζινάδικο, ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ένα όχημα παρκάρει και δύο άνδρες με καλάσνικοφ στα χέρια κατευθύνονταν προς το όχημα του 44χρονου. Ο πρώτος φτάνει στην πόρτα του Ζαμπούνη και αδειάζει το καλάσνικοφ, ενώ στη συνέχεια τοποθετεί στον γεμιστήρα και ξαναρίχνει. Στη συνέχεια, δεύτερος εκτελεστής αρχίζει να πυροβολεί από τη δεξιά πλευρά.

Αμέσως μετά, ο πρώτος άνδρας ανοίγει την πόρτα του οδηγού και με περίστροφο πυροβολεί τον Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Αμέσως μετά οι δράστες μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους και εξαφανίζονται από το σημείο του εγκλήματος.

Το σκούρο μπλε τζιπ βρέθηκε καμένο, στην Λεωφόρο Αθηνών στο Δαφνί και παρελήφθη από γερανό της Αστυνομίας, για να μεταφερθεί στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών ερευνών, προκειμένου να εξεταστεί εργαστηριακά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξωτερικά του αυτοκινήτου βρέθηκαν 97 κάλυκες, ενώ εσωτερικά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι και θα καταμετρηθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι δράστες, οι οποίοι είχαν στήσει καρτέρι στον 44χρονο, σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν τρεις ή τέσσερις και επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ πιθανολογείται ότι υπήρχε και δεύτερη ομάδα υποστήριξης, καθώς μετά τη δολοφονία εθεάθη και μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού να απομακρύνεται από το σημείο.

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