Η Νίκη Παλληκαράκη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε η Νίκη Παλληκαράκη για τη σχέση της με τη Μάρω Κοντού, αποκαλύπτοντας ότι είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους μία αληθινή φιλία.

Η γνωστή ηθοποιός, το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής εστίασε στη σχέση της με τη Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο σε ηλικία 92 ετών.

Με συγκίνηση, η Νίκη Παλληκαράκη, μίλησε για εκείνη, τονίζοντας ότι η απουσία της είναι αισθητή.

Όσα είπε η Νίκη Παλληκαράκη για την Μάρω Κοντού

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, η φιλία τους με την Μάρω Κοντού, ξεκίνησε το 2017 ή το 2018, όταν συνεργάστηκαν μαζί στην παράσταση «Χτυποκάρδια στο θρανίο»:

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«Ο Βουτσάς και η Μάρω ήταν οι καθηγητές, ο Νίκος Γαλανός και εγώ, ήμασταν οι γονείς της Κατερίνας Γερονικολού και του Τζιόβα που έκανε τον Παπαμιχαήλ. Με τη Μάρω και τον Νίκο έγινε σχέση ζωής. μαζί βγαίναμε, έγινε μία πολύ στενή παρέα. Με τη Μάρω, σαν γυναίκες κιόλας, δεθήκαμε τόσο πολύ… Μου λείπει αφάνταστα», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, η Νίκη Παλληκαράκη, αναφέρθηκε στη σχέση τους, αποκαλύπτοντας ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα της Μάρως Κοντού, που την κάνουν να τη λησμονεί: «Έχω την εντύπωση ότι μου λείπει… Όταν λέμε, εγωιστικά μιλάμε πάντα, για έναν άνθρωπο ότι τον έχουμε αγαπήσει πολύ, συνειδητοποιώ ότι μου λείπει ο εαυτός μου όταν ήμουν με τη Μάρω, όταν ήμουν με τη φίλη μου. Δεν φαντάζεστε κάθε μέρα μιλούσαμε με τις ώρες, βρισκόμασταν σταθερά να βγούμε έξω σε εβδομαδιαία βάση… Ήταν η Κυριακή βράδυ να βρεθούμε στο εστιατόριό μας και να φάμε μαζί. Κάθε μέρα, ήταν και μαμούνι, είχε μάθει την τεχνολογία και μου έστελνε βιντεάκια, σαχλαμάρες, σαν παιδάκι, σαν κοριτσάκι».

Και πρόσθεσε: «Δεν φαντάζεστε το μυαλό της, τη σοφία της, την ποιότητά της. Και μου λείπει. Οι συμβουλές της, δεν υπήρχαν. Συμβουλές όλων των ειδών, ειδικά στη δουλειά ό,τι ήξερε… Πόσο αγαπούσε τις γυναίκες», σημείωσε μεταξύ άλλων η Νίκη Παλληκαράκη.

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