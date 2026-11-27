Η απάντηση της Κατερίνας Στικούδη σε ερώτηση που ήθελε να της κάνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή και δεν την άφησε.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου η Κατερίνα Στικούδη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Οι δύο γυναίκες αναφέρθηκαν στην προσωπική και καλλιτεχνική πορεία της Κατερίνας Στικούδη, με την ίδια να περιγράφει τη χαρά της για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Προς το τέλος της συζήτησης, ωστόσο, η Σταματίν Τσιμτσιλή θέλησε να της κάνει μία ερώτηση, την οποία, όμως, δεν θέλησε να ακούσει ή να απαντήσει η καλεσμένη της.

Η απάντηση της Κατερίνας Στικούδη

Όπως φαίνεται, η παρουσιάστρια ήθελε να αναφερθεί στην πρόσφατη απώλεια του πατέρα της Κατερίνας Στικούδη, με την ίδια να αναφέρει:

«Μη με βγάλεις, ξέρω! Σε παρακαλώ πολύ μωρέ. Ξέρω τι θέλεις να με ρωτήσεις, αλλά επειδή παλεύω πάρα πολύ καθημερινά να μη βυθίζομαι στη θλίψη μου, γιατί έχω μέσα μου θλίψη, αλλά τα παιδάκια μου, οι δουλειές, η MINOS EMI, που είναι δίπλα μου σε όλα και κάνουμε τόσο όμορφα πράγματα… Είναι σαν με τραβάνε και δεν σκέφτομαι και δεν πέφτω σε αυτή τη θλίψη που θα ήθελα… Οπότε δίνω αγώνα, δεν θα ήθελα, έχω έρθει με χαμόγελο σήμερα».

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Η Κατερίνα Στικούδη, στις 6 Οκτωβρίου, είχε αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο τον πατέρα της, με την ίδια να προχωρά σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η ίδια, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου … Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου...».