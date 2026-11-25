Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Δημήτρη Παπανώτα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε πριν μερικές ημέρες η εκπομπή «Happy Day», έπειτα από ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ της Σταματίνας Τσιμτσιλή, του Δημήτρη Παπανώτα και της Τίνας Μεσσαροπούλου.

Πολύ γρήγορα βέβαια, οι τρεις συνεργάτες βρήκαν και πάλι τους ρυθμούς τους, συνεχίζοντας την παρουσίαση της εκπομπής, ενώ η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση της προηγούμενης ημέρας, τονίζοντας πως, παρά τις διαφωνίες και τις εντάσεις, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές..

Μάλιστα, μέσω ανάρτησής του, ο Δημήτρης Παπανώτας αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, τονίζοντας ότι η σχέση τους διακρίνεται από την αγάπη.

Οι δηλώσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό» προβλήθηκαν σύντομες δηλώσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Δημήτρη Παπανώτα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως επί 14 χρόνια είναι συνεργάτες από επιλογή:

«Δεν τα είχαμε χάσει με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου συνεργάτες εδώ και 14 χρόνια, είμαστε μαζί από επιλογή. Οι άνθρωποι που έχουν δυναμική άποψη, πολλές φορές συζητιούνται».

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