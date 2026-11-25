Μέσα στα σπίτια μας, αλλά και στον κόσμο της εργασίας, η οικονομική βία είναι εργαλείο υποταγής, ελέγχου, τιμωρίας κι υπονομεύει την ελευθερία μας. Κι οφείλουμε να την πολεμήσουμε εξίσου με κάθε άλλη μορφή βίας που βιώνουμε κάθε μέρα.

Είναι μάλλον απογοητευτικό, αλλά η σημερινή ημέρα μας χρειάζεται ακόμα. Με την ανθρωπότητα να καλπάζει τεχνολογικά σε πρωτοφανή επίπεδα και την επιστήμη να ανοίγει νέους δρόμους, θα περίμενε κανείς να έχουμε προχωρήσει σε ένα επίπεδο σχέσεων που η σημερινή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών να είναι απομεινάρι ενός άγριου πατριαρχικού παρελθόντος. Όχι μονάχα δεν είναι, αλλά η βία κατά των γυναικών συνεχίζεται με σφοδρότητα και αποκτά και νέα πεδία – όπως ο εκφοβισμός και η κακοποίηση στον ψηφιακό κόσμο – και σε πολλά πεδία παραμένει ακόμα αόρατη – όπως η οικονομική βία.

Γιατί η έμφυλη βία δεν αφήνει πάντα μελανιές στο σώμα και σημάδια στην ψυχή, αλλά μπορεί να ροκανίζει ή να καταστρέφει μέσα από άλλα χτυπήματα, όπως στο πορτοφόλι, στον πυρήνα δηλαδή της δυνατότητας χειραφέτησης κι ελευθερίας. Και μπορεί να ξεκινά από έναν χειριστικό σύντροφο στο σπίτι που ελέγχει την τσέπη μας και να φτάσει μέχρι συστημικές ανισότητες στην αγορά εργασίας. Κι είναι καιρός, με το ίδιο σθένος που κάναμε ορατή την σωματική και την συναισθηματική βία, να μιλήσουμε για την οικονομική βία που περιορίζει τις ζωές μας και ναρκοθετεί την ελευθερία μας.

Μπορεί να είναι η δυσανάγνωστη βία που βιώνεις ως παιδάκι - όταν το δείνα επάγγελμα «δεν είναι για κορίτσια». Μπορεί να είναι η αδιόρατη βία που βιώνεις όταν μόνη και αποκλειστικά επωμίζεσαι όλη την ευθύνη της φροντίδας - της απλήρωτης εργασίας δηλαδή - των ηλικιωμένων, των παιδιών, του σπιτιού. Μπορεί να είναι η κανονικοποιημένη βία της υποαμειβόμενης εργασίας και του μισθολογικού χάσματος, του γυάλινου ταβανιού ή των περιορισμένων ευκαιριών ή του ηλικιακού ρατσισμού στο επαγγελματικό σου πεδίο. Μπορεί να είναι η παρενόχληση - μέχρι κι ο βιασμός - στο χώρο εργασίας, που σε αναγκάζει να φύγεις από τη δουλειά σου. Και, φυσικά, ο οικονομικός έλεγχος από τον σύντροφό σου.

Ειδικά μέσα στα ίδια μας τα σπίτια, η οικονομική βία - που συνοδεύεται πάντα από συναισθηματική - μπορεί επίσης να είναι το πρελούδιο στη βία που θα εκφραστεί σε δεύτερο χρόνο στο ίδιο μας το σώμα. Γιατί αν κάποιος ελέγχει και περιορίζει τις επαγγελματικές και τις οικονομικές σου κινήσεις, αν ελέγχει το πορτοφόλι, μπορεί πολύ εύκολα να πιστέψει ότι δικαιούται να ελέγχει ολόκληρη τη ζωή σου και, ασφαλώς, να κακοποιεί το σώμα σου.

Έτσι, οι γυναίκες μπορεί να βιώνουμε οικονομική βία στο μικρο επίπεδο – εντός των οικογενειακών και συντροφικών μας σχέσεων – και στο μάκρο επίπεδο – στην αγορά εργασίας. Στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων η οικονομική βία πλέον αναγνωρίζεται από διεθνείς φορείς. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) ορίζει την οικονομική βία ως «κάθε πράξη ή παράλειψη που προκαλεί οικονομική βλάβη, όπως υλικές ζημιές, περιορισμό της πρόσβασης σε πόρους, εκπαίδευση ή στην αγορά εργασίας, καθώς και τη μη συμμόρφωση με οικονομικές υποχρεώσεις, όπως η διατροφή (…) Συχνά εκδηλώνεται μέσα από πρακτικές ελέγχου της χρήσης και διαχείρισης των χρημάτων ή μέσω της συνεχούς απειλής διακοπής οικονομικής υποστήριξης. Τα είδη της οικονομικής βίας που συναντώνται στα ζευγάρια όπου υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: οικονομικός έλεγχος, οικονομική εκμετάλλευση και οικονομική υπονόμευση».

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Για την οικονομική βία δεν μιλάμε συχνά γιατί πολλές φορές δεν έχουμε μάθει να την αναγνωρίζουμε ως τέτοια –μεγαλώσαμε άλλωστε σε μια χώρα που μέχρι το 1998 οι έγγαμες γυναίκες δεν είχαν δικό τους ΑΦΜ. Και διδαχθήκαμε πως «δεν είναι κομψό να μιλάμε για χρήματα» - πόσο μάλλον να τα διεκδικούμε. Ακόμα σπανιότερα ίσως τα τελευταία χρόνια της υποχώρησης των συλλογικών διεκδικήσεων και της νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας μιλάμε για το φύλο της θεσμικής οικονομικής βίας. Όταν όλοι - γυναίκες, άντρες - φτωχοποιούμαστε βίαια για κάποιους δεν έχει νόημα να μιλάμε για την έμφυλη διάσταση της φτώχειας. Ωστόσο, είναι και πάλι οι γυναίκες αυτές που πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα αυτής της φτωχοποίησης.

«Ενώ η οικονομική βία στο μικροεπίπεδο είναι αναμφισβήτητα κρίσιμη, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε εξίσου ότι η οικονομική βία ξεπερνά τις ατομικές σχέσεις και εμφανίζεται συστηματικά στο μακροεπίπεδο», σημειώνει η Δρ. Aναστασία Χαλκιά, Γενική Γραμματέας του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος. «Η θεσμική οικονομική βία διαμορφώνεται από πολιτικές, πρακτικές και κανόνες που εμποδίζουν τις γυναίκες από την πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους και την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων τους. Ενώ είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι και οι άνδρες μπορούν να γίνουν θύματα οικονομικής βίας, είναι αδιαμφισβήτητο ότι αυτή η μορφή κακοποίησης πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες. Η οικονομική βία υπερβαίνει τις ατομικές σχέσεις και διαπερνά τους θεσμικούς και συστημικούς χώρους. Η θεσμική οικονομική βία λειτουργεί μέσω πολιτικών, πρακτικών και κοινωνικών νορμών που διαιωνίζουν οικονομικές ανισότητες, με τις γυναίκες να επηρεάζονται δυσανάλογα».

Η Δρ.Χαλκιά επικαλείται μια αποκαλυπτική έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ (Ιωαννίδης, 2023) για να δείξει πως «για τη μέτρηση της οικονομικής βίας στο μακροεπίπεδο χρειάζεται να ληφθούν υπόψη δείκτες, όπως η ανεργία, τα επίπεδα εισοδήματος, η πρόσβαση σε πόρους, οι ευκαιρίες απασχόλησης και βέβαια το νομικό πλαίσιο». Σύμφωνα με την έρευνα,

παρόλο που οι γυναίκες έχουν πλέον υψηλότερη εκπαίδευση από τους άνδρες συνομηλίκους τους, υφίσταται σημαντική ανισότητα στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των φύλων .

. ο λόγος πιθανότητας μιας γυναίκας να είναι άνεργη είναι περίπου 80% υψηλότερος από τον αντίστοιχο λόγο για τους άνδρες. Και αυτό συμβαίνει ενώ το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό των ανδρών.

για τους άνδρες. Και αυτό συμβαίνει ενώ το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό των ανδρών. οι γυναίκες κυριαρχούν σε πτυχία πανεπιστημίου και εξισορροπούν σε μεταπτυχιακά με τους άνδρες σε μεταπτυχιακά ωστόσο συμμετέχουν πολύ λιγότερο στο εργατικό δυναμικό .

. ενώ τα εισοδήματα και των δύο φύλων αυξάνονται με την ηλικία, στις γυναίκες τα εισοδήματα αυξάνονται μόνο μέχρι την ηλικιακή ομάδα 55-59 και στη συνέχεια φθίνουν , σε αντίθεση με αυτά των ανδρών που συνεχίζουν την αυξητική τους τάση.

, σε αντίθεση με αυτά των ανδρών που συνεχίζουν την αυξητική τους τάση. τα εισοδήματα των γυναικών όχι μόνο είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά των ανδρών αλλά όσο ανεβαίνει η ηλικία, η μεταξύ τους διαφορά μεγαλώνει.

Μετά από αυτά τα απολύτως ενδεικτικά στοιχεία για την έμφυλη διάσταση της απολύτως υπαρκτής οικονομικής βίας που βιώνουμε όλες, ας επιστρέψουμε στο επίπεδο της βίας στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, βλέποντας ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο από την φετινή 6η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ), η οποία εστιάζει και στην οικονομική διάσταση της έμφυλης βίας. Εκεί υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που αξίζει να δούμε μια μέρα σαν την σημερινή και να αναλογιστούμε πόσες από τις συγκινητικές λέξεις που θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Η κακοποίηση έχει κόστος - απροσμέτρητη οδύνη για τα θύματα και τα παιδιά τους, αλλά κι ένα υλικό κόστος για το οποίο επίσης σπάνια μιλάμε. Και που σε μεγάλο βαθμό οι γυναίκες καλούμαστε να καλύψουμε ολομόναχες (όπως η αποκατάσταση υλικών ζημιών που προκαλούν οι δράστες, τα έξοδα μετακόμισης αν χρειάζεται, η ενίσχυση της προσωπικής ασφάλειας και τα νομικά έξοδα που δεν καλύπτονται από κρατικούς μηχανισμούς. Και πρόκειται για διαδικασίες οι οποίες είναι ενίοτε ιδιαίτερα χρονοβόρες και έχουν υψηλό κόστος). Και φυσικά ατελείωτες χαμένες εργατοώρες ή ακόμα και δουλειές είτε για να αναρρώσουμε από την βία που έχουμε υποστεί είτε για να απομακρυνθούμε από τον δράστη.

Όπως δείχνουν μελέτες, ο βιασμός και η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να στερήσουν από τις γυναίκες ακόμα και πέντε ολόκληρα χρόνια από τη ζωή τους! Κι αν επιζήσουν, είναι εκείνες που όπως αναφέρει η έκθεση της Γενικής Γραμματρίας Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «το μεγαλύτερο βάρος του κόστους της έμφυλης βίας το επωμίζονται οι ίδιες οι γυναίκες που τη βιώνουν και αφορά τις σωματικές και συναισθηματικές επιπτώσεις που υφίστανται, οι οποίες αντιστοιχούν στο 55,6% του συνολικού κόστους. Πρόκειται για την απώλεια ποιότητας ζωής, την ψυχική οδύνη και τις μακροχρόνιες συνέπειες που ,αν και είναι δύσκολο να αποτιμηθούν σε χρηματικούς όρους, επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινότητα των γυναικών».

Η οικονομική βία δεν αφήνει μελανιές, αλλά καταστρέφει τις ζωές μας εξίσου. Μέσα στα σπίτια μας, αλλά και στον κόσμο της εργασίας, η οικονομική βία είναι εργαλείο υποταγής, ελέγχου, τιμωρίας κι υπονομεύει την ελευθερία μας. Κι οφείλουμε να την πολεμήσουμε εξίσου με κάθε άλλη μορφή βίας που βιώνουμε κάθε μέρα.