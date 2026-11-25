Η Ελλάδα όχι μόνο δεν συγκλίνει μισθολογικά με την ΕΕ, αλλά διευρύνεται η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει ως στόχο τη διαμόρφωση του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ το 2030, τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν μια δυσάρεστη πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία. Παρά τις ονομαστικές αυξήσεις των αποδοχών, η Ελλάδα όχι μόνο δεν συγκλίνει μισθολογικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά καταγράφει διεύρυνση της απόστασης που τη χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030», που διοργάνωσε ο «Ελεύθερος Τύπος», ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι «ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων σε ονομαστικούς μισθούς απορροφήθηκε από τις αυξήσεις των τιμών των τελευταίων ετών». Την ίδια στιγμή, έθεσε ως στόχο τη διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης άνω του 2% και την αύξηση του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ το 2030.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα αυξήθηκε από τα 16.515 ευρώ το 2022 στα 18.772 ευρώ το 2025, καταγράφοντας σωρευτική άνοδο 13,67%. Σε βάση 14 μισθών, οι μέσες μεικτές αποδοχές αυξήθηκαν από τα 1.180 στα 1.341 ευρώ. Την ίδια περίοδο, ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 16,24%, από τα 35.671 στα 41.464 ευρώ. Συνεπώς, οι ευρωπαϊκές αποδοχές ενισχύθηκαν κατά 5.793 ευρώ, έναντι μόλις 2.257 ευρώ στην Ελλάδα. Το μισθολογικό χάσμα διευρύνθηκε από τα 19.156 ευρώ το 2022 στα 22.692 ευρώ το 2025, ενώ ο ελληνικός μέσος μισθός υποχώρησε από το 46,3% στο 45,27% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η υποχώρηση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Από την πέμπτη θέση από το τέλος το 2022, βρέθηκε το 2025 στην προτελευταία μεταξύ των 26 κρατών-μελών με διαθέσιμα στοιχεία, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία. Στο μεταξύ, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία προσπέρασαν την Ελλάδα, καταγράφοντας αυξήσεις αποδοχών κατά 54%, 39,25% και 38,20% αντίστοιχα.

Η «υπόσχεση» των 1.800 ευρώ

Ακόμη και εάν επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος για μέσο μηνιαίο μισθό 1.800 ευρώ το 2030, αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ουσιαστική σύγκλιση με την Ευρώπη. Σε βάση 14 μισθών και με συγκρίσιμη μεθοδολογία, οι μέσες ετήσιες αποδοχές στην Ελλάδα θα ανέλθουν στα 25.200 ευρώ, απαιτώντας σωρευτική αύξηση 34,2% έναντι του 2025 και μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου περίπου 6,1%.

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Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί μισθοί δεν θα παραμείνουν καθηλωμένοι στα σημερινά επίπεδα. Εάν αυξάνονται κατά 4,25% ετησίως, όσο δηλαδή αυξήθηκαν το 2025, ο ευρωπαϊκός μέσος μισθός θα προσεγγίσει τα 51.060 ευρώ το 2030. Υπό αυτό το ενδεικτικό σενάριο, ακόμη και με την επίτευξη του στόχου των 1.800 ευρώ, η απόλυτη μισθολογική απόσταση θα διευρυνθεί στα 25.860 ευρώ, παρά τη βελτίωση της αναλογίας των ελληνικών προς τις ευρωπαϊκές αποδοχές. Εάν, μάλιστα, οι ευρωπαϊκοί μισθοί αυξηθούν ταχύτερα από τους ελληνικούς, η απόκλιση θα επιδεινωθεί και σε ποσοστιαία βάση.

Στη βάση των προαναφερομένων η πρωθυπουργική προεκλογική εξαγγελία για επίτευξη ενός ονομαστικού μισθολογικού στόχου της τάξεως των 1.800 ευρώ δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη οικονομικής σύγκλισης, ιδιαίτερα όταν δεν λέει πως θα καλύψει την μεγάλη απόσταση από την Ευρώπη.