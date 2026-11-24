Η σχετική ρύθμιση αναμένεται να ενσωματωθεί σε ένα από τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν το επόμενο διάστημα στη Βουλή.

Δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες που εγκλωβίστηκαν σε παλαιές κληρονομιές με χρέη και κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη και τη δική τους περιουσία ετοιμάζεται να δώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογείται άμεσα, η προθεσμία για την αξιοποίηση του ευεργετήματος της απογραφής παρατείνεται κατά τέσσερις μήνες, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να καλυφθούν και όσοι δεν πρόλαβαν να κινηθούν εγκαίρως.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης ανταποκρίνεται στο αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων και των συμβολαιογράφων, οι οποίοι ζήτησαν την παράταση της ευνοϊκής διάταξης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας για τους κληρονόμους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με υπέρογκες οφειλές.

Η σχετική ρύθμιση αναμένεται να ενσωματωθεί σε ένα από τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Καθοριστικής σημασίας είναι η αναδρομικότητά της, καθώς θα καλύψει το χρονικό κενό που δημιουργήθηκε μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, στις 22 Νοεμβρίου.

Στόχος είναι να δοθεί στους ενδιαφερομένους ο απαραίτητος χρόνος για να κινήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, χωρίς να διακινδυνεύσουν την ατομική τους περιουσία για οφειλές που δημιούργησαν συγγενικά τους πρόσωπα.

Οι προϋποθέσεις

Με βάση την παράγραφο 8 του άρθρου 33 του νόμου 5303/2026, οι κληρονόμοι προσώπων που είχαν αποβιώσει μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και δεν είχαν δηλώσει εμπρόθεσμα αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής είχαν στη διάθεσή τους έξι μήνες για να ζητήσουν τον διορισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια απογραφής.

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Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει επιχειρηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της προσωπικής περιουσίας του κληρονόμου και να μη συντρέχει λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα.

Τι αλλάζει στην πράξη – Ένα παράδειγμα

Ένας πολίτης κληρονόμησε ένα ακίνητο αξίας 100.000 ευρώ, αλλά μαζί με αυτό και χρέη ύψους 180.000 ευρώ προς τράπεζες και την Εφορία. Χωρίς το ευεργέτημα της απογραφής, κινδυνεύει να κληθεί να καλύψει τις επιπλέον οφειλές των 80.000 ευρώ από τις προσωπικές του καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά του στοιχεία.

Με τη νέα ρύθμιση, εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, θα έχει τη δυνατότητα να περιορίσει την ευθύνη του στο ενεργητικό της κληρονομίας, διασφαλίζοντας τη δική του περιουσία.