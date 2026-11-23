Μετα το αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων και των συμβολαιογράφων.

Ανάσα...τεσσάρων μηνών αναμένεται να πάρουν όσοι φορτώθηκαν χρέη από παλαιές κληρονομιές και δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση του ευεργετήματος της απογραφής έως τις 22 Νοεμβρίου, οπότε και έληξε η σχετική προθεσμία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με πληροφορίες, μετα το αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων και των συμβολαιογράφων προτίθεται να προχωρήσει στην παράταση της προθεσμίας για άλλους τέσσερις μήνες.

Δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν για τις παλαιές κληρονομιές

H πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης προσανατολίζεται να καταθέσει σχετική ρύθμιση, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν για τις παλαιές κληρονομιές, τη διαδικασία αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής, σύμφωνα με το νέο Κληρονομικό Δίκαιο, ώστε να μη θέσουν σε διακινδύνευση την προσωπική τους περιουσία.

Πάντως, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι με επιστολές τους προς τον κ. Φλωρίδη έχουν ζητήσει παράταση της επίμαχης διάταξης για έξι μήνες.

Η ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία θα ενταχθεί σε ένα από τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν άμεσα στην Βουλή, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα έχει και αναδρομική ισχύ, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι κληρονόμοι με χρέη δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση της ευνοϊκής νομοθετικής αλλαγής (παράγραφος 8 του άρθρου 33 του νόμου 5303/2026), που έληξε στις 22 Νοεμβρίου 2027, θα έχουν μια ακόμη ευκαιρία.

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Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω διάταξη του νόμου 5303/2026, αναφέρει:

«Κληρονόμος προσώπου, το οποίο έχει αποβιώσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, και δεν είχε δηλώσει εμπρόθεσμα κατά το άρθρο 1902 του Αστικού Κώδικα ότι αποδέχεται την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, μπορεί, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να ζητήσει κατά το άρθρο 838 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον διορισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια απογραφής της κληρονομίας, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν είχε επιχειρηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής περιουσίας του και δεν συνέτρεχε λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 1903 έως 1911 του Αστικού Κώδικα».