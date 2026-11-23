Θέατρο για όλους με 20 θέσεις ανά παράσταση σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας στα θεατρικά δρώμενα της πόλης, το Θέατρο Σταθμός εγκαινιάζει την πρωτοβουλία «Κοινωνικό Εισιτήριο», δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν ποιοτικό θέατρο.



Αφουγκραζόμενο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και με κεντρικό μήνυμα πως «το θέατρο είναι δικαίωμα όλων», το θέατρο Σταθμός διαθέτει πλέον 20 θέσεις ανά παράσταση σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, τόσο για το ενήλικο όσο και για το παιδικό κοινό.

Οι παραστάσεις που συμμετέχουν

Για ενήλικες – Εισιτήριο στα 10€



Η προσφορά ισχύει για 20 θέσεις ανά παράσταση στις εξής παραγωγές της κεντρικής σκηνής:

«Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη.

«Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου.

«Βίντεο Κλαμπ Φαντασία» των Νικόλα Λαμπάκη και Μιχάλη Μαλανδράκη.

Για παιδιά (Μικρός Σταθμός) – Εισιτήριο στα 8€

Αντίστοιχα, 20 θέσεις ανά παράσταση διατίθενται στην τιμή των 8 ευρώ για το φετινό πρόγραμμα της παιδικής σκηνής:

«Το πεντάμορφο... Τέρας!» από την Ομάδα ΒίΔα, σε σκηνοθεσία Κώστα Φιλίππογλου.

«Το κουτί» του Κωνσταντίνου Πατσαρού, σε σκηνοθεσία Γιάννη Παναγόπουλου.

«Μια τελεία... είναι μόνο η αρχή!» του Πίτερ Ρέινολντς, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μενεδιάτη.

Από την πρωτοβουλία του «Κοινωνικού Εισιτηρίου» εξαιρούνται οι παραστάσεις «Το Γάλα» και «Οι Γριές που μαζεύουν τις τσουκνίδες», καθώς τα εισιτήριά τους έχουν ήδη εξαντληθεί.

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Πληροφορίες:



Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο, Αθήνα



