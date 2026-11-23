Ο πρωθυπουργός επέμεινε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Παλαιού Μουσείο της Ακρόπολης ότι η θέση των Γλυπτών είναι στην Αθήνα, «κάτω από το φως και σε άμεση επαφή με τον ναό στον οποίο ανήκουν».

Μήνυμα προς το Λονδίνο ότι αποκλείεται οποιαδήποτε συμφωνία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα που θα προϋποθέτει αναγνώριση βρετανικής ιδιοκτησίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την αδιαπραγμάτευτη ελληνική θέση, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια για την επανένωσή τους θα δικαιωθεί.

Στην ομιλία του στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε παράλληλα αιχμές για την κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ δεν παρέλειψε να επαναφέρει και την παλαιότερη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα για το «τσιμέντωμα» της Ακρόπολης από τη Λίνα Μενδώνη. «Όταν κάποιοι μας κατηγορούσαν ότι τσιμεντώνουμε την Ακρόπολη, νομίζω ότι την καλύτερη απάντηση δίνουν οι επισκέπτες που μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια και απόλυτη άνεση αυτόν τον Ιερό Βράχο, που έμενε αποκλεισμένος για τους συμπολίτες μας με αναπηρία», είπε χαρακτηριστικά.

«Η επιστροφή και επανένωση παραμένει ο μεγάλος μας στόχος»

«Η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει σταθερά ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος δικός μας στόχος», δήλωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή νομική διαφορά, αλλά για την πλήρη αποκατάσταση ενός ακρωτηριασμένου μνημείου.

«Ο ναός αυτός δεν χτίστηκε για να τεμαχιστεί, με τα κομμάτια του να εκτίθενται μεμονωμένα σε διαφορετικές εκθέσεις, σε διάφορες πόλεις. Χτίστηκε ως ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό, καλλιτεχνικό σύνολο και έτσι ακριβώς πρέπει να παραμείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η θέση των Γλυπτών είναι στην Αθήνα, «κάτω από το φως και σε άμεση επαφή με τον ναό στον οποίο ανήκουν», ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί λύση που θα αναγνωρίζει δικαιώματα ιδιοκτησίας στη βρετανική πλευρά.

«Μια ιστορία 2.500 χιλιάδων ετών δεν παραγράφεται. Καμία λύση και καμία συμφωνία δεν μπορεί να περάσει μέσα από την αναγνώριση ξένης ιδιοκτησίας», τόνισε, δεσμευόμενος ότι η διεκδίκηση θα συνεχιστεί με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και τεκμηριωμένα επιχειρήματα. «Στο τέλος θα τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=oaqgi5xk9uM}